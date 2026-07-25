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ایلنا از «شهر لوازم خانگی و شهر فرش» گزارش می‌دهد:

از جشنواره‌های فصلی تا امتیاز برای زوجین جوان

از جشنواره‌های فصلی تا امتیاز برای زوجین جوان
کد خبر : 1818289
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ایلنا – در روزهای پرنوسان اقتصادی، وقتی پای ثبات قیمت و اصالت کالا به میان می‌آید، مشتریان به‌دنبال فروشگاه‌هایی می‌گردند که بتوانند با خیالی آسوده خرید کنند. به همین بهانه، خبرنگار ایلنا با حضور در مجموعه «شهر لوازم خانگی و شهر فرش»، از نزدیک روند ارائه خدمات، کیفیت کالاها و نظرات مشتریان این فروشگاه‌های بزرگ را جویا شده است.

ایلنا – در روزهای پرنوسان اقتصادی، وقتی پای ثبات قیمت و اصالت کالا به میان می‌آید، مشتریان به‌دنبال فروشگاه‌هایی می‌گردند که بتوانند با خیالی آسوده خرید کنند. به همین بهانه، خبرنگار ایلنا با حضور در مجموعه «شهر لوازم خانگی و شهر فرش»، از نزدیک روند ارائه خدمات، کیفیت کالاها و نظرات مشتریان این فروشگاه‌های بزرگ را جویا شده است.

 

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