در زمینه تولید عطر چالشی نداریم

محمد چاره‌جو، مدیرعامل شرکت آکام تجارت افرا در گفتگو با ایلنا درخصوص فعالیت این مجموعه گفت: مجموعه ما از سال ۱۳۹۰ کار خود را در زمینه عطریات آغاز کرده است. از سال ۱۳۹۸ که واردات عطر جزو کالای لوکس حساب و ورود آن به داخل کشور ممنوع شد، ما فعالیت خود را در زمینه تولید داخلی آغاز کردیم.

چاره جو درباره چالش های این بازار گفت: به دلیل تحریم هایی که شامل کشور ما شده، تهیه مواد اولیه به سختی انجام می‌شد اما اکنون کشور در بیشتر زمینه‌ها به خودکفایی رسیده و چالش سخت و سنگینی نداریم.

او در پایان اضافه کرد: ما در زمینه عطریات به دلیل تعدد برندهایی که داریم ، تمرکز خود را بر صادرات گذاشته‌ایم.

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