خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

محمد چاره‌جو در گفتگو با ایلنا:

در زمینه تولید عطر چالشی نداریم

در زمینه تولید عطر چالشی نداریم
کد خبر : 1815369
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل شرکت آکام تجارت افرا گفت: اکنون کشور در بیشتر زمینه ها به خودکفایی رسیده و ما چالش سخت و سنگینی نداریم.

محمد چاره‌جو، مدیرعامل شرکت آکام تجارت افرا در گفتگو با ایلنا درخصوص فعالیت این مجموعه گفت: مجموعه ما از سال ۱۳۹۰ کار خود را در زمینه عطریات آغاز کرده است. از سال ۱۳۹۸ که واردات عطر جزو کالای لوکس حساب و ورود آن به داخل کشور ممنوع شد، ما فعالیت خود را در زمینه تولید داخلی آغاز کردیم. 

چاره جو درباره چالش های این بازار گفت: به دلیل تحریم هایی که شامل کشور ما شده، تهیه مواد اولیه به سختی انجام می‌شد اما اکنون کشور در بیشتر زمینه‌ها به خودکفایی رسیده و چالش سخت و سنگینی نداریم. 

او در پایان اضافه کرد: ما در زمینه عطریات به دلیل تعدد برندهایی که داریم ، تمرکز خود را بر صادرات گذاشته‌ایم.

حجم ویدیو: ۱۷.۱۶M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۱:۲۶ دانلود ویدیو
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل