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مهدی خانی در گفتگو با ایلنا:

انگیزه ما این بود که کمبودی در صنعت شوینده نداشته باشیم (ویدیو)

انگیزه ما این بود که کمبودی در صنعت شوینده نداشته باشیم (ویدیو)
کد خبر : 1815004
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مدیرعامل شرکت پدیده شیمی غرب گفت: در یک سال اخیر پارامترهای جدیدی اضافه شدند ، از جمله مسئله تأمین مواد اولیه که خیلی سخت تر از گذشته شده است.

مهدی خانی، مدیرعامل شرکت پدیده شیمی غرب در گفتگو با ایلنا درخصوص فعالیت‌های این مجموعه گفت: شرکت پدیده شیمی غرب تامین کننده مواد اولیه صنایع شوینده است. این مجموعه از سال ۱۳۹۲ فعالیت خود را شروع کرده و زیرمجموعه گروه‌ صنعتی گلرنگ است و در حوزه فروش داخلی و صادرات فعالیت میکند . ما یکی از بزرگترین صادرکنندگان صنعت شوینده هستیم و در حوزه داخل ، در محصولات مختلف بین ۱۵ تا ۴۰ درصد مواد اولیه مورد نیاز را تامین می‌کنیم. 

خانی درخصوص شرایط نامناسب اقتصادی و فعالیت شرکت ها در این شرایط بیان کرد: در سال های اخیر شرایط متغیر و سخت وجود داشته ولی به صورت خاص یک سال اخیر بسیار متفاوت از چیزی بوده که در گذشته داشتیم. در یک سال اخیر پارامترهای جدیدی اضافه شدند ، از جمله مسئله تأمین خیلی سخت تر از گذشته شده است. 

مدیرعامل شرکت پدیده شیمی غرب با اشاره به اینکه کل صنایع شوینده و هم صنفی های ما مبنا را بر این گذاشتند که هرطور هست ، بازار داخل تامین شود ، گفت: بعد از آن اگر امکان ارز آوری وجود داشت ، وارد صادرات می شویم . ما تمام انگیزه و انرژی خود را گذاشتیم و در یک سال اخیر هیچ کمبودی در حوزه صنایع شوینده و البته در دیگر حوزه ها هم وجود نداشت ، انتظار ما این است که بخش های حمایتی بیش از پیش کمک کنند ، البته حاکمیت و دولت به صورت خاص فوق العاده عمل کرده ولی انتظار ما این است که دغدغه خاصی که اکنون در حوزه صنایع شوینده وجود دارد ، بیشتر دیده شود.

او ادامه داد: برخی موادی که وارد میکنیم ، مواد خطرناک هستند و امکان حمل های جایگزین دریایی و حمل های ریلی ‌به راحتی وجود ندارد ، بنابراین این بخش نیاز به نگاه ویژه دارد. 

خانی درخصوص بحث ورود و خروج ارز گفت: ما امکان تامین ارز خود را داریم و اگر نهادهای زی ربط اجازه دهند همان ارز را بدون محدودیت صرف واردات می‌کنیم و میتوانیم چرخه ارزی را مدیریت کنیم و بدون محدودیت پیش برویم. در حال حاضر در حوزه ثبت سفارش محدودیت بسیار زیاد است و از طرفی زمان و هزینه ها هم بسیار بالا تر رفته و همین موضوع سبب کمبود خواهد شد. تمام تلاش خود را می کنیم که این اتفاق رخ ندهد اما کمک و حمایت نهادهای زیر ربط را هم نیاز داریم.

حجم ویدیو: ۱۶.۶۱M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۳:۴۵ دانلود ویدیو
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