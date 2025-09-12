بولسونارو به تحمل ۲۷ سال زندان محکوم شد

به گزارش ایلنا، دیوان عالی برزیل، «ژائیر بولسونارو» رئیس‌جمهوری سابق این کشور را به دلیل برنامه‌ریزی برای کودتا پس از شکست در انتخابات سال ۲۰۲۲ میلادی به تحمل ۲۷ سال و سه ماه زندان محکوم کرد.

با صدور این حکم که با رأی اکثریت قضات صادر شد، بولسونارو نخستین رئیس‌جمهوری سابق در تاریخ برزیل است که به جرم اقدام علیه دموکراسی محکوم می‌شود.

قضات توضیح دادند که بولسونارو به همراه شماری از وزرا و فرماندهان نظامی پیشین، یک «سازمان جنایی مسلح» تشکیل داده بود که هدف آن بی‌اعتبار کردن نتایج انتخابات و ماندن در قدرت بود.

قاضی «کارمن لوسیا» در جریان جلسات تأکید کرد: «این پرونده جنایی در واقع رویارویی برزیل با گذشته، حال و آینده خود است.»

قاضی «کریستیانو زانین» نیز گفت که شواهد به‌طور قطعی وجود طرح کودتا را ثابت کرده است.

این حکم همچنین شامل هفت نفر دیگر از مسئولان دولت بولسونارو، از جمله وزرا و فرماندهان نظامی سابق، می‌شود.

با توجه به این رأی، بولسونارو ۷۰ ساله ممکن است باقی عمر خود را در زندان سپری کند.

وی در جلسه صدور حکم در برازیلیا حاضر نشد و روند محاکمه را از محل اقامتش، جایی که تحت حبس خانگی قرار دارد، دنبال کرد.

