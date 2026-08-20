به گزارش ایلنا، سازمان تجارت دریایی انگلیس امروز -پنج شنبه- از وقوع حادثه دریایی در نزدیکی سواحل یمن خبر داد.

این سازمان با انتشار بیانیه‌ای در پلتفرم ایکس اعلام کرد که گزارشی درباره حادثه در ۱۳۶ مایل دریایی شرق «المکلا» در یمن دریافت کرده است.

بر اساس این گزارش، یک نفتکش از نزدیک شدن یک شناور غیر مجاز، هنگامی که به سمت غرب خلیج عدن در حال حرکت بود خبر داد.

این سازمان تایید کرد که شش فرد مسلح کنترل این نفتکش را بر عهده گرفته و در حل هدایت آن به سوی سومالی هستند.

سازمان تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد که مقامات در حال بررسی این گزارش هستند و به کشتی‌ها توصیه کردتا با احتیاط عبور کرده و هرگونه فعالیت مشکوک را گزارش دهند.

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