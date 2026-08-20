عدد جنجالی ترامپ درباره زرادخانه کیم؛ «با او رابطه خوبی دارم»

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در گفت‌وگو با خبرنگاران در کاخ سفید، ضمن اشاره به توان هسته‌ای پیونگ‌یانگ گفت: «او( کیم جونگ‌اون) ۵۷ سلاح هسته‌ای بسیار قدرتمند دارد. هرگز نباید اجازه داده می‌شد چنین چیزی اتفاق بیفتد، اما اکنون آنها این سلاح‌ها را دارند. من رابطه بسیار خوبی با او دارم.»

این اظهارات در حالی مطرح شده که ترامپ به وزارت جنگ آمریکا دستور داده است رزمایش‌های مشترک با کره‌جنوبی را کاهش دهد. او پیش‌تر این رزمایش‌ها را پیامی «نامناسب و کاملا خصمانه» برای پیونگ‌یانگ توصیف کرده و مدعی شده بود کره شمالی در دوره ریاست‌جمهوری او با احترام رفتار کرده و تهدیدی ایجاد نکرده است.

ترامپ همچنین از احتمال دیدار دوباره با کیم خبر داد و با اشاره به روابط گذشته خود با رهبر کره شمالی گفت: «کیم جونگ اون را به‌خوبی می‌شناسم و تا زمانی که رئیس‌جمهوری باهوش داشته باشیم، اوضاع خوب خواهد بود.»

روابط ترامپ و کیم پس از دیدارهای مستقیم آنها در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به سردی گرایید. ترامپ در یکی از این دیدارها در منطقه غیرنظامی میان دو کره با کیم دیدار کرد و به نخستین رئیس‌جمهور مستقر آمریکا تبدیل شد که وارد خاک کره شمالی شده است.

اظهارات جدید ترامپ درباره زرادخانه هسته‌ای پیونگ‌یانگ نیز در حالی مطرح می‌شود که برآوردهای مستقلی از رشد توان هسته‌ای کره شمالی حکایت دارد. مؤسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم (سیپری) در ژوئن اعلام کرده بود کره شمالی احتمالاً حدود ۶۰ کلاهک هسته‌ای در اختیار دارد و مواد شکافت‌پذیر کافی برای ساخت دست‌کم ۳۰ کلاهک دیگر را نیز ذخیره کرده است.

اظهارات ترامپ درباره کاهش رزمایش‌های مشترک و احتمال دیدار دوباره با کیم، در کنار تأکید او بر توان هسته‌ای کره‌شمالی، می‌تواند نشانه‌ای از تلاش واشنگتن برای بازگشت به مسیر تعامل مستقیم با پیونگ‌یانگ باشد؛ رویکردی که در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ نیز به سه دیدار بی‌سابقه میان دو طرف منجر شد، اما در نهایت به توافقی پایدار درباره خلع سلاح هسته‌ای کره‌شمالی نینجامید.

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