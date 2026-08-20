سقوط مرگبار بالگرد در کنیا؛ رئیس اطلاعات اکوادور و ۵ آمریکایی جان باختند

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رئیس دستگاه اطلاعاتی اکوادور، همسر آمریکایی او، چهار تبعه دیگر آمریکا و خلبان کنیایی در سقوط یک بالگرد در منطقه سامبورو در مرکز کنیا جان باختند.

این بالگرد روز چهارشنبه هنگام یک پرواز تفریحی سقوط کرد و هر هفت سرنشین آن کشته شدند. مقام‌های محلی اعلام کردند خلبان بالگرد تبعه کنیا بوده است.

میشال سینسی کنتوگی، رئیس ۴۴ ساله دستگاه اطلاعاتی اکوادور، از چهره‌های نزدیک به دانیل نوبوا، رئیس‌جمهور این کشور، بود. او که در سال ۲۰۲۴ به ریاست دستگاه اطلاعاتی منصوب شد، پیش از آن برای مدتی وزیر کشور بود و سابقه فعالیت در حوزه تجارت و صنعت مد را نیز داشت. کنتوگی همچنین نماینده نوبوا در برخی شرکت‌های دولتی، از جمله شرکت نفت ملی «پترو اکوادور»، بود.

همسر آمریکایی او، استفانی هالیهان ۴۲ ساله، طراح مد و از دوستان بانوی اول اکوادور بود.

سازمان هوانوردی غیرنظامی کنیا اعلام کرد این بالگرد از نوع EC-130-B4 و ساخت شرکت یوروکوپتر، زیرمجموعه کنونی ایرباس هلیکوپترز، بوده است. بالگرد در نزدیکی کوه «اولولوکوی» و حدود ۲۵۰ کیلومتری شمال نایروبی سقوط کرد.

تیم‌های امداد و نجات اعلام کردند بالگرد بر اثر برخورد و آتش‌سوزی پس از سقوط کاملاً منهدم شده است. صعب‌العبور بودن منطقه و ادامه آتش‌سوزی نیز عملیات امدادی را با دشواری مواجه کرده است.

در پی این حادثه، مجلس ملی اکوادور اعلام کرد پرچم این کشور در ساختمان پارلمان در کیتو به مدت سه روز به حالت نیمه‌افراشته درمی‌آید.

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