خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ناتو در واکنش به گزارش‌های ادعایی درباره حمله ایران به مواضع آمریکا: آماده‌ایم!

ناتو در واکنش به گزارش‌های ادعایی درباره حمله ایران به مواضع آمریکا: آماده‌ایم!
کد خبر : 1828021
لینک کوتاه کپی شد.

یک مقام سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در واکنش به گزارش‌های ادعایی درباره احتمال حمله ایران به اهداف نظامی آمریکا در اروپا، اعلام کرد این ائتلاف برای مقابله با هرگونه تهدید آماده است و در دفاع از کشورهای عضو خود هر اقدام لازم را انجام خواهد داد.

به گزارش ایلنا، یک مقام ناتو، امروز- چهارشنبه- در واکنش به گزارش ادعایی روزنامه «فایننشال تایمز» درباره احتمال حمله ایران به مواضع نظامی آمریکا در اروپا گفت: «ما برای مقابله با هر تهدیدی آماده‌ایم و همواره هر اقدام لازم را برای دفاع از تمامی کشورهای عضو ناتو انجام خواهیم داد.»

وی با اشاره به عملکرد پدافند هوایی ناتو افزود: «همان‌طور که امسال مشاهده شد، پدافند هوایی ناتو در چهار مورد جداگانه با موفقیت موشک‌های بالستیکی شلیک‌شده از ایران به سمت ترکیه را رهگیری کرد. بازدارندگی و دفاع ناتو همچنان قدرتمند و مؤثر است.»

فایننشال تایمز در گزارشی مدعی شده بود که ایران در صورت تشدید جنگ از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در حال بررسی گزینه حمله به اهداف نظامی این کشور در اروپا است.

این روزنامه به نقل از منابعی که آنها را نزدیک به ساختار حاکمیتی ایران معرفی کرده، مدعی شده بود نیروهای ایرانی امکان هدف قرار دادن مواضع آمریکا در کشورهای جنوب‌شرقی اروپا، از جمله بلغارستان، را ارزیابی کرده‌اند. بلغارستان ماه گذشته با استفاده آمریکا از پایگاه هوایی «بیزمر» برای سوخت‌رسانی به هواپیماهای آمریکایی موافقت کرده بود.

یکی از این منابع همچنین مدعی شده است که قبرس نیز در فهرست اهداف احتمالی قرار دارد؛ کشوری که در ماه مارس یک پایگاه هوایی انگلیس در آن هدف حمله پهپادی قرار گرفت.

این منابع همچنین مدعی شده‌اند نیروهای ایرانی به‌طور جداگانه امکان هدف قرار دادن کابل‌های فیبر نوری زیردریایی در منطقه تنگه هرمز را در صورت تشدید تنش بررسی کرده‌اند.

با این حال، این ادعاها تاکنون از سوی مقام‌های رسمی ایران تأیید نشده است و واکنش ناتو نیز صرفاً در پاسخ به گزارش‌های منتشرشده درباره گزینه‌های احتمالی ایران مطرح شده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

فروشگاه عطر لیلیوم

خرید عطر

آبچکان

تعمیر اسپرسوساز