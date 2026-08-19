تغییر مسیر دو نفتکش چینی در تنگه هرمز

به گزارش ایلنا به نقل از الشرق الاوسط، خبرگزاری بلومبرگ امروز -چهارشنبه- گزارش داد که نفتکش «CV» که حامل نفت خام عراق بود، روز گذشته -سه‌ شنبه- هنگام تغییر مسیر در خلیج فارس و به سمت تنگه هرمز در حرکت بود و بر اساس داده‌های رهگیری کشتی، اکنون در وسط تنگه لنگر انداخته است.

همچنین یک نفتکش دیگر به نام «هستیا»، صبح امروز از نزدیکی سواحل عمان وارد خلیج فارس شد اما سپس تغییر مسیر داد.

دلیل تغییر مسیر ناگهانی دو کشتی هنوز مشخص نیست.هر دو نفتکش با پرچم هنگ‌ کنگ اعلام کردند که خدمه آنها ملیت چینی دارند.

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