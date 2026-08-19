امارات مبادلات تجاری و مالی با ایران را متوقف کرد
همزمان با ادعای ابوظبی درباره شلیک دو موشک بالستیک از سمت ایران، امارات تمامی مبادلات تجاری و معاملات مالی با تهران را تا اطلاع ثانوی متوقف کرد؛ اقدامی که میتواند روابط اقتصادی دو کشور را در شرایط تشدید تنشهای منطقهای تحت تأثیر قرار دهد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، امارات متحده عربی، امروز- چهارشنبه- اعلام کرد که تمامی مبادلات تجاری و معاملات مالی با ایران را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده است؛ تصمیمی که همزمان با ادعای ابوظبی درباره شلیک دو موشک از سمت ایران اعلام شد. تهران اما شلیک موشک به سوی امارات را بهطور کامل رد کرده است.
عفراء الهاملی، مدیر ارتباطات راهبردی وزارت خارجه امارات، گفت این تصمیم در واکنش به «تشدید تنشهای منطقهای» اتخاذ شده است؛ تنشهایی که به گفته او، امنیت و ثبات منطقه و جهان را تحت تأثیر قرار دادهاند.
با این حال، ابوظبی تأکید کرده که همچنان از گفتوگو، همکاری و تعامل منطقهای حمایت میکند و خود را متعهد به حفظ ثبات نظام مالی بینالمللی میداند.
این تصمیم پس از آن اعلام شد که وزارت دفاع امارات مدعی شد دو موشک بالستیک را که از سمت ایران به سوی منطقه شلیک شده بود، شناسایی کرده است. بر اساس ارزیابی این وزارتخانه، این موشکها مسیرهای کشتیرانی را هدف قرار داده بودند و در نهایت در دریا سقوط کردند.
امارات اعلام کرده است که نیروهایش در آمادهباش قرار دارند و برای مقابله با هرگونه تهدید علیه امنیت این کشور و خطوط کشتیرانی در منطقه آمادهاند.
در مقابل، وزارت خارجه ایران ادعای امارات درباره شلیک موشک به سوی این کشور را قاطعانه رد کرد و آن را مغایر با اصول حسن همجواری و تلاشهای منطقهای برای کاهش تنش و ایجاد اعتماد دانست.
تهران همچنین از کشورهای منطقه خواست در شرایط حساس کنونی از طرح اتهامات بیاساس علیه یکدیگر خودداری کنند.
اقدام تازه ابوظبی در شرایطی انجام شده که تنشهای منطقهای پس از حملات آمریکا به ایران و واکنش موشکی تهران به مواضع و تأسیسات نظامی آمریکا در برخی کشورهای عربی افزایش یافته است. در همین حال، تلاشهایی برای ایجاد مسیرهای امن کشتیرانی در تنگه هرمز نیز در جریان بوده است.
اهمیت تصمیم امارات فقط به حوزه سیاسی محدود نمیشود. این کشور پس از چین، دومین شریک تجاری ایران در جهان و بزرگترین شریک تجاری تهران در میان کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس است.
حجم تجارت غیرنفتی ایران و امارات سالانه حدود ۲۷ تا ۲۹ میلیارد دلار برآورد میشود و دو کشور پیشتر هدفگذاری کرده بودند این رقم را به ۳۰ میلیارد دلار برسانند.
به همین دلیل، توقف مبادلات تجاری و مالی میان دو کشور میتواند ضربهای جدی به یکی از مهمترین مسیرهای تجارت خارجی ایران وارد کند و در عین حال، نشانهای از تشدید شکاف سیاسی و اقتصادی میان تهران و ابوظبی در سایه افزایش تنشهای منطقهای باشد.