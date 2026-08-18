به گزارش ایلنا، وزارت جنگ آمریکا در پی خسارات سنگین جنگ اخیر با ایران، در حال بررسی آینده حضور نظامی خود در خاورمیانه است؛ روندی که می‌تواند به تغییر آرایش نیروهای آمریکایی، کاهش حضور در برخی پایگاه‌ها و انتقال بخشی از نیروها به مواضعی امن‌تر منجر شود.

روزنامه «واشنگتن‌پست» به نقل از مقام‌های آمریکایی و منابع مطلع گزارش داد حجم خسارت‌های واردشده به پایگاه‌ها و تأسیسات آمریکا، فرصتی کم‌سابقه برای پنتاگون فراهم کرده تا درباره شکل و میزان حضور نظامی خود در منطقه تجدیدنظر کند. حتی احتمال بازسازی برخی پایگاه‌ها با شکل و کاربری سابق نیز مطرح نیست.

دفتر سیاست‌گذاری پنتاگون این ارزیابی را دنبال می‌کند و ستاد مشترک ارتش و فرماندهی مرکزی آمریکا نیز گزینه‌های مختلف را بررسی می‌کنند. یک مقام ارشد وزارت جنگ تأکید کرده که پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، دستور رسمی برای این بازنگری صادر نکرده و روند فعلی بیشتر نوعی برنامه‌ریزی برای تصمیم‌گیری درباره آینده پایگاه‌های آسیب‌دیده است.

فرماندهی مرکزی آمریکا معمولاً حدود ۴۰ هزار نظامی را در نزدیک به ۲۰ پایگاه از اردن تا عمان مستقر می‌کند. واشنگتن از ابتدای سال نیز نیرو، جنگنده، ناو جنگی و سامانه‌های پدافندی بیشتری به منطقه اعزام کرده و در جریان جنگ، بیش از ۱۳ هزار حمله علیه ایران انجام داده است.

منابع مطلع می‌گویند این بازنگری می‌تواند اختلافات داخلی دولت ترامپ را تشدید کند؛ از یک سو جریانی بر حفظ حضور و مداخله نظامی آمریکا در منطقه تأکید دارد و از سوی دیگر، گروهی خواهان کاهش تعهدات امنیتی خارجی و تمرکز بیشتر بر دفاع از خاک آمریکا و مقابله با رقبایی مانند چین هستند.

احتمال جابه‌جایی نیروهای آمریکایی

یکی از گزینه‌های مطرح، انتقال بخشی از نیروهای آمریکایی به مواضعی در غرب خلیج فارس است. بردلی کوپر، فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا، نیز در این رایزنی‌ها حضور دارد.

فرماندهی مرکزی پیش از آغاز جنگ، تخلیه برخی پایگاه‌های آسیب‌پذیر در برابر حملات موشکی و پهپادی ایران را آغاز کرده بود و منابع آمریکایی می‌گویند این روند ممکن است حتی پس از پایان جنگ نیز ادامه یابد.

یک منبع مطلع با اشاره به تغییر آرایش نیروهای آمریکا گفته است ایران تصور می‌کند نیروهای آمریکایی همچنان در مواضع سنتی خود مستقر هستند، «اما ما دیگر آنجا نیستیم».

خسارت گسترده و هزینه سنگین جنگ

بر اساس گزارش واشنگتن‌پست، در جریان حمله هوایی ایران به بندر الشعیبه کویت در ماه مارس، ۶ نظامی آمریکایی کشته شدند و بیش از ۲۰۰ تأسیسات آمریکا آسیب دید یا منهدم شد.

آمریکا همچنین بیش از هزار موشک رهگیر پیشرفته برای دفاع از نیروهای خود در منطقه مصرف کرده که موجب کاهش ذخایر موشک‌های پاتریوت و سامانه‌های دفاع موشکی ارتفاع بالا شده است.

پنتاگون هزینه جنگ را تا پایان سپتامبر حدود ۳۷.۵ میلیارد دلار برآورد کرده؛ رقمی که هزینه بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده را شامل نمی‌شود. مؤسسه «امریکن انترپرایز» نیز هزینه تعمیر پایگاه‌های هدف حمله را حدود ۵ میلیارد دلار تخمین زده است.

خلیج فارس یا سرزمین‌های اشغالی؟

در مقابل، برخی جریان‌های تندرو در واشنگتن خواهان تقویت حضور نظامی آمریکا در سرزمین‌های اشغالی هستند. مؤسسه یهودی امنیت ملی آمریکا پیشنهاد انتقال تجهیزات و دارایی‌های نظامی بیشتر به پایگاه هوایی عوودا را مطرح کرده است.

آمریکا نیز پیش‌تر جنگنده‌های اف-۲۲ رپتور را در چارچوب آماده‌سازی برای عملیات «اپیک فیوری» به این پایگاه اعزام کرده بود؛ اقدامی که نشان‌دهنده تعمیق همکاری نظامی واشنگتن و تل‌آویو است.

با این حال، این گزینه نیز با مخالفت‌هایی در داخل دولت آمریکا روبه‌روست؛ به‌ویژه به دلیل نگرانی‌های امنیتی و افزایش نگرانی‌ها در پنتاگون درباره فعالیت‌های جاسوسی اسرائیل.

در مجموع، بازنگری در آرایش نیروهای آمریکا در خاورمیانه در شرایطی دنبال می‌شود که واشنگتن همزمان در حال بررسی کاهش حضور نظامی خود در اروپا نیز هست؛ اقدامی که نشان می‌دهد هزینه‌های فزاینده حضور نظامی آمریکا در چند جبهه، بار دیگر به موضوعی جدی در محاسبات راهبردی واشنگتن تبدیل شده است.