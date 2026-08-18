خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قطر: بازگشایی هرمز باید همزمان با آتش‌بس باشد

قطر: بازگشایی هرمز باید همزمان با آتش‌بس باشد
کد خبر : 1827446
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد تلاش‌های دوحه بر کاهش بحران، بازگشت به تفاهم‌های قبلی و دستیابی همزمان به آتش‌بس و توافق برای بازگشایی تنگه هرمز متمرکز است.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد تلاش‌های دوحه بر کاهش بحران، بازگشت به تفاهم‌های قبلی و دستیابی همزمان به آتش‌بس و توافق برای بازگشایی تنگه هرمز متمرکز است.

وی همچنین مدعی شد بقایای جسد یکی از خلبانانی که ۱۹ مارس حریم هوایی قطر را نقض کرده بود، پیدا و به ایران تحویل داده شده، اما تهران به دعوت برای اعزام تیم فنی جهت بررسی عملیات جست‌وجو پاسخ نداده است.

وی گفت که قطر در پرونده غزه نیز خواستار اجرای کامل طرح آتش‌بس از سوی همه طرف‌ها است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

فروشگاه عطر لیلیوم

خرید عطر