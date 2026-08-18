به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد تلاش‌های دوحه بر کاهش بحران، بازگشت به تفاهم‌های قبلی و دستیابی همزمان به آتش‌بس و توافق برای بازگشایی تنگه هرمز متمرکز است.

وی همچنین مدعی شد بقایای جسد یکی از خلبانانی که ۱۹ مارس حریم هوایی قطر را نقض کرده بود، پیدا و به ایران تحویل داده شده، اما تهران به دعوت برای اعزام تیم فنی جهت بررسی عملیات جست‌وجو پاسخ نداده است.

وی گفت که قطر در پرونده غزه نیز خواستار اجرای کامل طرح آتش‌بس از سوی همه طرف‌ها است.

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