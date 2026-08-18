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گفت‌وگوی امیر قطر و پادشاه بحرین

گفت‌وگوی امیر قطر و پادشاه بحرین
کد خبر : 1827381
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امیر قطر و پادشاه بحرین تلفنی درباره راه‌های تقویت روابط دوجانبه و مسائل دارای اهمیت مشترک رایزنی کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «تمیم بن حمد آل ثانی»، امیر قطر و «حمد بن عیسی آل خلیفه»، پادشاه بحرین تلفنی رایزنی کردند.

 دیوان امیری قطر اعلام کرد که دو طرف روابط دوجانبه و راه‌های حمایت و تقویت آن در زمینه‌های مختلف در راستای تحقق منافع مشترک و خدمت به آرمان‌های دو ملت را بررسی کردند.

امیر قطر و پادشاه بحرین شماری از مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی دارای اهمیت مشترک را نیز بررسی کردند.

 

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