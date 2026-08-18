تیراندازی در دبیرستانی در فیلیپین ۲ کشته بر جای گذاشت

به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، مقامات فیلیپینی اعلام کردند که یک دانش اموز در جریان یک حادثه تیراندازی در یک مدرسه در این کشور که به صورت زنده پخش شد، یک دانش آموز را کشت و سپس خودکشی کرد.

پلیس نیز اعلام کرد که یک دانش‌آموز دبیرستانی که دو تپانچه در اختیار داشت، امروز -سه‌شنبه- در حمله‌ای در یک دبیرستان در جنوب فیلیپین که با استفاده از یک دوربین، آن را به صورت زنده پخش می‌کرد، یک دانش‌آموز دیگر را به ضرب گلوله کشت و سپس خودکشی کرد.

بر اساس گزارش، پس از شنیده شدن صدای تیراندازی در ساختمان دبیرستان دانشگاه «آتنئو د زامبوانگا» در شهر بندری جنوبی زامبوانگا، صدها دانش‌آموز تخلیه شدند.

پلیس و مقامات شهری اعلام کردند که دو نفر دیگر نیز زخمی شدند.

وزیر کشور اندونزی به خبرنگاران گفت: «او وارد شد و شروع به تیراندازی کور کرد و یک دانش‌آموز کلاس دهم را در طبقه چهارم هدف قرار داد و سپس به طبقه پنجم رفت و از ساختمان مذکور به پایین پرید و خودکشی کرد».

این دومین تیراندازی مرگبار در مدارس این کشو در دو ماه گذشته بود.





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