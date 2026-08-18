اردوغان از ترامپ خواست مذاکرات با ایران را ادامه دهد
رئیسجمهور ترکیه، در تماس تلفنی با همتای آمریکاییاش، بر ضرورت ادامه مذاکرات میان واشنگتن و تهران برای کاهش تنشها تأکید کرد و گفت آنکارا آماده حمایت از تلاشهای دیپلماتیک برای برقراری صلح است.
به گزارش ایلنا، ریاستجمهوری ترکیه اعلام کرد اردوغان و ترامپ در این تماس درباره تحولات جنگ غزه، توافق دفاعی میان ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان و همچنین روابط دوجانبه گفتوگو کردند.
اردوغان با اشاره به تشدید حملات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان در نوار غزه، به ترامپ گفت این حملات در شرایطی افزایش یافته که قرار بود مرحله دوم طرح پیشنهادی رئیسجمهور آمریکا برای برقراری آتشبس در غزه آغاز شود.
ترکیه که پس از آمریکا دومین ارتش بزرگ ناتو را در اختیار دارد و با ایران مرز مشترک دارد، بارها بر ضرورت پایان جنگ تأکید کرده است. آنکارا همچنین بهدلیل حفظ ارتباط با تهران، واشنگتن و میانجیهایی مانند پاکستان و قطر، در تلاشهای دیپلماتیک برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا نقش فعالی ایفا کرده است.
ریاستجمهوری ترکیه در بیانیه خود به نقل از اردوغان اعلام کرد: «استفاده از همه مسیرهای دیپلماتیک برای حل تنش میان ایران و آمریکا اهمیت زیادی دارد. امیدواریم مذاکرات ادامه پیدا کند و ترکیه نیز به حمایت از تلاشهای صلح ادامه خواهد داد.»
همزمان، یک منبع دیپلماتیک ترکیه از گفتوگوی تلفنی هاکان فیدان، وزیر امور خارجه این کشور، با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، خبر داد.
به گفته این منبع، دو طرف درباره تلاشها برای بازگشایی تنگه هرمز به روی کشتیرانی و آخرین تحولات مربوط به آتشبس میان ایران و آمریکا رایزنی کردند. خبرگزاری رسمی آناتولی نیز گزارش داد که موضوع بازگشایی تنگه هرمز و روند آتشبس میان تهران و واشنگتن محور اصلی این گفتوگو بوده است.