ادعای ترامپ: ایران هنوز آماده توافق نیست؛ تنگه هرمز باز است

به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ گفت آمریکا با عمان روابط خوبی دارد و مدعی شد ایران «نمی‌تواند و هرگز نخواهد توانست» به سلاح هسته‌ای دست یابد.

وی افزود: «ایران خواهان توافق است و هدف ما جلوگیری از دستیابی این کشور به سلاح هسته‌ای است.» ترامپ همچنین ادعا کرد حملات تابستان گذشته به تأسیسات هسته‌ای ایران، روند احتمالی بازسازی توان هسته‌ای این کشور را طولانی خواهد کرد.

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه مدعی شد ایران هنوز برای دستیابی به توافقی که از نظر واشنگتن ضروری است، اقدام نکرده است. وی همچنین گفت آمریکا با اعمال محاصره دریایی بر تنگه هرمز بر این آبراه کنترل دارد و افزود که ایده تبدیل آن به «قلمرو آمریکا» را می‌پسندد.

ترامپ در ادامه ادعاهای خود گفت: «ایران در وضعیت بسیار دشواری قرار دارد و ارتش آن به‌طور کامل شکست خورده است.»

وی همچنین مدعی شد تنگه هرمز باز است و آمریکا هر هفته میلیون‌ها بشکه نفت از این مسیر خارج می‌کند و قیمت جهانی نفت نیز همچنان در حال کاهش است.

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