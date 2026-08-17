واکنش مقتدی صدر به گزارشها درباره حمله پهپادی ایران به خاک عراق
مقتدی صدر، رهبر جریان ملی شیعی عراق، در واکنش به گزارشها درباره حمله پهپادی منتسب به ایران به خاک این کشور، ابراز تأسف کرد و خواستار توقف هرگونه حمله به خاک عراق شد.
به گزارش ایلنا به نقل از السومریهنیوز، سید مقتدی صدر، رهبر جریان ملی شیعی عراق، امروز- دوشنبه- با اشاره به گزارشها درباره حمله پهپادی به خاک این کشور، تأکید کرد که هدف قرار گرفتن اراضی عراق از سوی پهپادهای «برادران در ایران» مایه تأسف است.
مقتدی صدر در بیانیهای اعلام کرد: «اینکه عراق با پهپادهای دشمن هدف قرار گیرد، مایه افتخار است، اما هدف قرار گرفتن خاک عراق با پهپادهای برادرانمان در ایران، مایه تأسف است؛ بهویژه اگر این حملات مسئولان عراقی را در بغداد، اقلیم کردستان یا هر نقطهای از خاک مقدس عراق هدف قرار دهد.»
وی افزود: «بار دیگر تأکید میکنم که برادران در سپاه پاسداران نباید خاک عراق را هدف قرار دهند، زیرا این امر دقیقا موجب خوشحالی دشمنان خواهد شد.»
صدر در پایان با ابراز امیدواری برای پایان جنگها در منطقه گفت: «از خداوند میخواهم منطقه را از جنگها حفظ کند و عراق عزیزمان را از همه خطرات، فارغ از منشأ آنها، در امان نگه دارد.»
این در حالی است که سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به عملیات پرچم دروغین در کردستان عراق نوشت: هیچ چیزی حمله نابخردانه به دفتر نخستوزیر بارزانی را توجیه نمیکند. دوستان کرد ما باید در برابر ترفندهای پرچم دروغین که با هدف ایجاد اختلاف میان همسایگان طراحی میشوند، هوشیار باشند.