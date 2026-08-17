پس از دیدار با کوشنر؛ نتانیاهو از تشکیل ۲ کارگروه درباره غزه خبر داد
نخستوزیر رژیم صهیونیستی از توافق با نمایندگان «شورای صلح» و فرستادگان رئیسجمهور آمریکا، برای تشکیل دو کارگروه ویژه درباره نوار غزه خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از ارمنیوز، دفتر نخستوزیر اسرائیل اعلام کرد در جریان مذاکرات میان بنیامین نتانیاهو و فرستادگان دونالد ترامپ، بر سر تشکیل دو کارگروه توافق شده است که یکی از آنها مسئول پیگیری خلع سلاح و غیرنظامیسازی نوار غزه خواهد بود.
بر اساس این بیانیه، اسرائیل و شورای صلح بر اجرای سریع طرح خلع سلاح غزه و آغاز آن پیش از هرگونه عملیات بازسازی در این منطقه تأکید دارند.
کارگروه دوم نیز قرار است به مسائل انسانی و زیرساختی غزه از جمله فاضلاب، تأمین آب سالم و بهداشت عمومی رسیدگی کند.
این تحولات پس از دیدار نتانیاهو با جرد کوشنر، فرستاده آمریکا، رخ داده است. یک مقام سیاسی صهیونیست گفت نتانیاهو و کوشنر در این دیدار درباره حفظ آزادی عمل ارتش اسرائیل در غزه و ادامه عملیات ترور توافق کردهاند.
شبکه ۱۲ تلویزیون عبری به نقل از این مقام گزارش داد که دو طرف توافق کردهاند نخستین گام در روند خلع سلاح غزه، تحویل سلاحهای جنبش حماس باشد.
این مقام، دیدار نتانیاهو و کوشنر را «بسیار طولانی» توصیف کرد و گفت دو طرف همچنین درباره اجرای اقدامات بهداشتی برای جلوگیری از شیوع بیماریهای واگیردار در غزه گفتوگو و توافق کردهاند.
بر اساس گزارش شبکه ۱۲، نتانیاهو در این دیدار رؤسای شاباک و بخش اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل را نیز حاضر کرده و آنها گزارشی درباره آنچه «نقض توافق از سوی حماس» خوانده شده، ارائه کردند.