وتوی ترامپ و «نه» اردوغان؛ نقشه محرمانه موساد برای «پیشروی به سوی تهران» ناکام ماند

به گزارش ایلنا، روزنامه فرانسوی «لوفیگارو» از طرح محرمانه رژیم صهیونیستی برای ایجاد شورش در ایران و سرنگونی نظام از داخل پرده برداشت؛ طرحی که بر حمایت از نیرویی ۱۵۰ هزار نفره، تصرف چند شهر و حرکت به سمت تهران متکی بود، اما به نوشته این روزنامه پیش از اجرا با مخالفت آمریکا و ترکیه و افشای رسانه‌ای روبه‌رو شد.

بر اساس این گزارش، اسرائیل قصد داشت با پشتیبانی از یک نیروی مخالف بزرگ در داخل ایران، موجی از ناآرامی ایجاد و پس از تصرف چند شهر، نیروها را به سمت تهران هدایت کند. نتانیاهو روی فروپاشی نظام ایران از داخل حساب باز کرده بود، اما اجرای این طرح به موافقت ترامپ نیاز داشت.

لوفیگارو می‌نویسد طرح مذکور در نهایت به دلیل افشای رسانه‌ای و مخالفت واشنگتن و آنکارا کنار گذاشته شد. اردوغان نگران بود موفقیت کردهای ایران به تقویت انگیزه و تحرک کردهای ترکیه منجر شود.

همزمان، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) و وزارت خارجه این کشور نیز طرح اسرائیل را غیرواقع‌بینانه می‌دانستند و درباره امکان موفقیت آن تردید داشتند. در نهایت ترامپ با اجرای طرح مخالفت کرد.

برکناری دو مقام ارشد موساد

به نوشته لوفیگارو، پس از مخالفت ترامپ، رئیس موساد دو مقام ارشد این سازمان را برکنار کرد؛ یکی مدیر بخش اطلاعات و دیگری مسئول پرونده ایران.

این برکناری‌ها در حالی انجام شد که افشای طرح، فشار رسانه‌ای سنگینی بر موساد وارد کرده بود. لوفیگارو هدف از این اقدام را مهار تبعات سیاسی شکست طرح و جلوگیری از متوجه شدن مسئولیت آن به نتانیاهو عنوان کرده است؛ چرا که موساد مستقیما زیر نظر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی فعالیت می‌کند.

افشای جزئیات این طرح همچنین به وجهه محرمانه موساد آسیب زده و این سازمان را درگیر موج تازه‌ای از انتقادها و افشاگری‌های رسانه‌ای کرده است.

شکاف میان تل‌آویو، واشنگتن و آنکارا

این گزارش در شرایطی منتشر شده که رویارویی پنهان ایران و اسرائیل طی سال‌های اخیر ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده و جنگ ۱۲ روزه در ژوئن، این تقابل را آشکارتر کرده است.

در صورت صحت گزارش لوفیگارو، تل‌آویو در کنار عملیات نظامی و اطلاعاتی، به دنبال ایجاد تغییر سیاسی از داخل ایران بوده است؛ طرحی که مخالفت آمریکا و ترکیه نشان می‌دهد درباره آن میان متحدان اسرائیل نیز اتفاق‌نظر وجود نداشته است.

افشای این طرح همچنین از اختلاف محاسبات تل‌آویو، واشنگتن و آنکارا درباره نحوه مواجهه با ایران پرده برمی‌دارد و نشان می‌دهد «جنگ سایه» میان ایران و اسرائیل تنها به میدان نظامی محدود نمانده است.

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