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مقام پیشین آمریکایی:

اهداف ترامپ در قبال ایران هنوز محقق نشده است

اهداف ترامپ در قبال ایران هنوز محقق نشده است
کد خبر : 1827045
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مدیر سابق دفتر امور ایرانیان در وزارت امور خارجه ایالات متحده. گفت که هدف اصلی آمریکا در حال حاضر این است که اطمینان حاصل کند مردم این کشور برای بنزین هزینه زیادی نپردازند.

«جویی هود»، مدیر سابق دفتر امور ایرانیان در وزارت امور خارجه ایالات متحده. گفت که هدف اصلی آمریکا در حال حاضر این است که اطمینان حاصل کند مردم این کشور برای بنزین هزینه زیادی نپردازند.

وی گفت که این هدف همچنان برقرار است، حتی در حالی که «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا شهروندان کشورش را تشویق کرده است که قیمت‌های بالاتر را به عنوان «یک مالیات بسیار کوچک در ازای اطمینان از اینکه ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند» ببینند.

 هود گفت: «من فکر نمی‌کنم هیچ‌یک از این اهداف واقعاً محقق شده باشد.» 

وی افزود: «دولت ترامپ بسیار خوش‌شانس است که قیمت‌های نفت افزایش نیافته است، زیرا کشورهای مختلف در سرتاسر جهان اقداماتی را برای تلاش به جذب این شوک انجام داده‌اند. همچنین هنوز هم کشتی‌هایی هستند که از تنگه عبور می‌کنند، شاید با خاموش کردن ترانسپوندرهای خود و عبور بدون شناسایی.» 

 

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