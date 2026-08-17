شمار قربانیان زلزله اندونزی به ۶۸ نفر رسید

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، خبرگزاری رویترز به نقل از آژانس ملی مدیریت بلایای اندونزی گزارش داد که شمار قربانیان زمین لرزه ۷.۷ ریشتری که روز شنبه شرق این کشور را لرزاند به ۶۸ نفر افزایش یافت.

خبرگزاری «آنتارا» نیز به نقل از آژانس ملی مدیریت بلایای اندونزی گزارش داد که پیش از این دست‌کم ۱۹۹ مجروح در اثر زمین لرزه را ثبت شده و همچنین ۱۰ هزار نفر مجبور به تخلیه شدند.

این زمین لرزه‌ای قدرتمند که ۱۵ آگوست جزیره «فلورس» در شرق اندونزی را لرزاند، موجب آسیب به ۲ هزار و ۴۰۰خانه، ده ها مرکز آموزشی، عبادتگاه ها و ادارات دولتی شد.

بر اساس گزارش، بیش از ۵ هزار و ۴۰۰ نفر از مردم محلی در پناهگاه‌های تخلیه متمرکز اقامت دارند.

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