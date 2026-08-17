۵ شهید دیگر در دو روز گذشته در غزه

به گزارش ایلنا به نقل از المسیره، وزارت بهداشت غزه امروز -دوشنبه- اعلام کرد که در دو روز گذشته ۵ شهید و ۱۸ مجروح به بیمارستان‌ها غزه منتقل منتقل شدند.

این وزارتخانه گزارش داد که از زمان اعلام آتش‌بس در اکتبر گذشته تاکنون ۱ هزار و ۲۵۶ نفر به شهادت رسیدند و ۴ هزار و ۱۹۸ نفر نیز مجروح شدند.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت غزه، از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون در نتیجه جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه، ۷۳ هزار و ۳۹۹ نفر به شهادت رسیده و ۱۷۴ هزار و ۳۱۰ نفر نیز به زخمی شدند.

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