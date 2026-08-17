خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۵ شهید دیگر در دو روز گذشته در غزه

۵ شهید دیگر در دو روز گذشته در غزه
کد خبر : 1826987
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که در دو روز گذشته ۲۳ شهید و مجروح به بیمارستان‌های غزه منتقل شدند.

به گزارش ایلنا به نقل  از المسیره،  وزارت بهداشت غزه امروز -دوشنبه- اعلام کرد که در دو روز گذشته  ۵ شهید و ۱۸ مجروح به بیمارستان‌ها غزه منتقل منتقل شدند.

این وزارتخانه گزارش داد که از زمان اعلام آتش‌بس در اکتبر گذشته تاکنون ۱ هزار و ۲۵۶ نفر به شهادت رسیدند و ۴ هزار و ۱۹۸ نفر نیز مجروح شدند.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت غزه، از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون در نتیجه جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه، ۷۳ هزار و ۳۹۹ نفر به شهادت رسیده و ۱۷۴ هزار و ۳۱۰ نفر نیز  به زخمی شدند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

فروشگاه عطر لیلیوم

خرید عطر