۵ شهید دیگر در دو روز گذشته در غزه
وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که در دو روز گذشته ۲۳ شهید و مجروح به بیمارستانهای غزه منتقل شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از المسیره، وزارت بهداشت غزه امروز -دوشنبه- اعلام کرد که در دو روز گذشته ۵ شهید و ۱۸ مجروح به بیمارستانها غزه منتقل منتقل شدند.
این وزارتخانه گزارش داد که از زمان اعلام آتشبس در اکتبر گذشته تاکنون ۱ هزار و ۲۵۶ نفر به شهادت رسیدند و ۴ هزار و ۱۹۸ نفر نیز مجروح شدند.
بر اساس اعلام وزارت بهداشت غزه، از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون در نتیجه جنایتهای رژیم صهیونیستی در غزه، ۷۳ هزار و ۳۹۹ نفر به شهادت رسیده و ۱۷۴ هزار و ۳۱۰ نفر نیز به زخمی شدند.