الحدث ادعا کرد: توافق برای تمدید دوره ۶۰ روزه میان ایران و آمریکا
منابع مدعی شدند تمدید دوره ۶۰ روزه میان ایران و آمریکا برای دستیابی به توافق شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از الحدث، گزارش برخی منابع حاکی از توافق برای افزایش دوره ۶۰ روزه آتشبس میان ایران و ایالات متحده برای دستیابی به توافق است.
الحدث به نقل از منابع خود مدعی شد که گزارشها حاکی از توافق ایران و ایالات متحده بر سر تمدید مهلت ۶۰ روزه برای مذاکرات جهت دستیابی به توافق است.
العربیه نیز به نقل از منابع آگاه مدعی شد که نشانههایی از توافق برای تمدید دوره آتشبس میان ایران و ایالات متحده به چشم میخورد.