الحدث ادعا کرد: توافق برای تمدید دوره ۶۰ روزه میان ایران و آمریکا

به گزارش ایلنا به نقل از الحدث، گزارش برخی منابع حاکی از توافق برای افزایش دوره ۶۰ روزه آتش‌بس میان ایران و ایالات متحده برای دست‌یابی به توافق است.

الحدث به نقل از منابع خود مدعی شد که گزارش‌ها حاکی از توافق ایران و ایالات متحده بر سر تمدید مهلت ۶۰ روزه برای مذاکرات جهت دست‌یابی به توافق است.

​العربیه نیز به نقل از منابع آگاه مدعی شد که نشانه‌هایی از توافق برای تمدید دوره آتش‌بس میان ایران و ایالات متحده به چشم می‌خورد.

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