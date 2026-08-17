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الحدث ادعا کرد: توافق برای تمدید دوره ۶۰ روزه میان ایران و آمریکا

الحدث ادعا کرد: توافق برای تمدید دوره ۶۰ روزه میان ایران و آمریکا
کد خبر : 1826980
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منابع مدعی شدند تمدید دوره ۶۰ روزه میان ایران و آمریکا برای دست‌یابی به توافق شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از الحدث، گزارش برخی منابع حاکی از توافق برای افزایش دوره ۶۰ روزه آتش‌بس میان ایران و ایالات متحده برای دست‌یابی به توافق است.

الحدث به نقل از منابع خود مدعی شد که گزارش‌ها حاکی از توافق ایران و ایالات متحده بر سر تمدید مهلت ۶۰ روزه برای مذاکرات جهت دست‌یابی به توافق است.

​العربیه نیز به نقل از منابع آگاه مدعی شد که نشانه‌هایی از توافق برای تمدید دوره آتش‌بس میان ایران و ایالات متحده به چشم می‌خورد. 

 

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