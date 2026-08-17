وزارت دفاع روسیه:
شهرکهای «نووسولوشینو» و «آندریفسکایا اوبشینا» را تصرف کردیم
وزارت دفاع روسیه از کنترل بر دو شهرک دیگر در اوکراین خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، وزارت دفاع روسیه امروز -دوشنبه- از به دست گرفتن کنترل دو شهرک دیگر در اوکراین خبر داد.
این وزارتخانه اعلام کرد که نیروهای مسلح روسیه کنترل شهرکهای «نووسولوشینو» در منطقه زاپروژیا و «آندریفسکایا اوبشینا» در دونتسک را به دست گرفتند.
وزارت دفاع روسیه همچنین گزارش داد که طی شبانه روز گذشته سامانههای پدافند هوایی این کشور ۱۲ بمب هوایی هدایتشونده، دو سامانه «ومپایر» ساخت چک و ۷۹۷ پهپاد اوکراین را منهدم کردهاند.