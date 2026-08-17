«جنگ بزرگ پهپادها» به اروپا رسید؛ پایگاههای مخفی روسیه در نزدیکی مرزهای ناتو
گزارشهای اطلاعاتی از ایجاد دستکم ۱۰ پایگاه مخفی روسیه برای پرتاب پهپادهای دوربرد در نزدیکی مرزهای ناتو خبر میدهند؛ پایگاههایی که به گفته کارشناسان، میتوانند شهرهای مهم اروپایی از جمله ورشو را در تیررس مسکو قرار دهند.
به گزارش ایلنا، روزنامه انگلیسی «تلگراف» به نقل از منابع اطلاعاتی گزارش داد روسیه شبکهای از پایگاههای مخفی برای پرتاب پهپادهای تهاجمی دوربرد ایجاد کرده که در فاصله نزدیکی از مرزهای ناتو قرار دارند. این پایگاهها با تصاویر ماهوارهای و اسناد افشاشده شناسایی شدهاند و به گفته کارشناسان، میتوانند توان مسکو برای حمله به اهدافی در عمق خاک کشورهای اروپایی را افزایش دهند.
بر اساس این گزارش، روسیه دستکم ۱۰ پایگاه مجهز به سکوهای پرتاب پهپادهای انتحاری ایجاد کرده که برخی از آنها در حملات اخیر علیه اوکراین مورد استفاده قرار گرفتهاند. نزدیکی این مراکز به مرزها، امکان عبور پهپادها از شبکه دفاع هوایی اوکراین را افزایش میدهد و همزمان، نگرانیها درباره احتمال تهدید کشورهای عضو ناتو را بالا برده است.
کارشناسان شرکت «درونسیک» با بررسی تصاویر ماهوارهای، دستکم ۵۹ مسیر پرتاب جدید شناسایی کردهاند. این مسیرهای مکانیکی برای برخاستن پهپادهای بالثابت طراحی شدهاند و بخشی از آنها در پایگاههای نظامی و فرودگاههای موجود ایجاد شده، در حالی که برخی دیگر در مناطق روستایی روسیه در امتداد مرزهای بلاروس و اوکراین ساخته شدهاند. حدود ۲۰ مسیر نیز طول بیشتری دارند که نشان میدهد برای پرتاب پهپادهای تهاجمی دوربرد طراحی شدهاند.
همزمان، روسیه در حال توسعه نسخههای جدید پهپادهای «گرن» است که بر پایه پهپادهای ایرانی شاهد ساخته شدهاند. طبق اسناد مورد استناد این گزارش، نسلهای جدید این پهپادها از سرعت بیشتری برخوردارند، میتوانند تا ۹۰ کیلوگرم محموله حمل کنند و اهدافی را در فاصله حدود ۶۲۰ مایلی هدف قرار دهند. برآوردهای نظامی نشان میدهد در صورت استفاده از این پهپادها از پایگاههای جدید، ورشو، پایتخت لهستان، نیز در محدوده عملیاتی آنها قرار خواهد گرفت.
تصاویر ماهوارهای همچنین از افزایش ظرفیت انبارهای این پایگاهها حکایت دارد؛ بهطوری که یکی از آنها توانایی نگهداری بیش از هزار پهپاد را دارد. در برخی مراکز نیز ساخت سکوهای پرتاب جدید ادامه دارد. این پایگاهها از طریق کارخانههای تولید پهپاد و مهمات در روسیه، بهویژه منطقه اقتصادی ویژه آلابوگا، تأمین میشوند؛ منطقهای که سالانه حدود ۶ هزار پهپاد تولید میکند.
در همین حال، مقامهای اطلاعاتی آمریکا و اروپا نسبت به احتمال استفاده روسیه از این ظرفیتها علیه کشورهای اروپایی در صورت گسترش جنگ هشدار دادهاند. گزینههای احتمالی شامل حملات پهپادی و موشکی به زیرساختهای حیاتی، ایجاد تنش در خاک لهستان و حتی عملیاتهایی با هدف نسبت دادن حملات به اوکراین عنوان شده است.
با وجود این نگرانیها، تاکنون نشانهای از تصمیم فوری مسکو برای حمله به خاک کشورهای عضو ناتو گزارش نشده است. یک مقام ناتو تأکید کرده این ائتلاف برای دفاع از تمامیت ارضی اعضای خود آماده است و همزمان در حال تقویت توان تولید، بهکارگیری و مقابله با پهپادهاست؛ چراکه پهپادها اکنون به یکی از عوامل تعیینکننده در جنگ مدرن تبدیل شدهاند.