قدرانی شریف از ترامپ بابت حمایت از توافق مکه

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «شهباز شریف»، نخست وزیر پاکستان، امروز -دوشنبه- از «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، بابت حمایت وی از امضای پیمان دفاعی سه‌جانبه بین ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی، تقدیر کرد.

شریف در بیانیه‌ای در پلتفرم ایگس گفت: «از بیانیه ترامپ در مورد امضای این پیمان دفاعی در مکه عمیقا قدردانی می‌کنم».

نخست وزیر پاکستان اظهار داشت که این پیمان، همچنان نقش سازنده‌ای در تضمین دفاع از کشورهای خود و همچنین کل منطقه ایفا خواهد کرد.

وی افزود: «صلح پایدار، اساسی‌ترین پیش‌نیاز برای آینده‌ای روشن و مرفه برای مردم ماست».

ترامپ روز یکشنبه در پلتفرم تروث گفت: «بسیار خوشحالم که می‌بینم عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان اخیرا و سرانجام، پیمان دفاعی مشترک مکه را امضا کرده‌اند».

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