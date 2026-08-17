قدرانی شریف از ترامپ بابت حمایت از توافق مکه
نخست وزیر پاکستان از رئیس جمهور ایالات متحده بابت حمایت از توافق مکه قدردانی کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «شهباز شریف»، نخست وزیر پاکستان، امروز -دوشنبه- از «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، بابت حمایت وی از امضای پیمان دفاعی سهجانبه بین ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی، تقدیر کرد.
شریف در بیانیهای در پلتفرم ایگس گفت: «از بیانیه ترامپ در مورد امضای این پیمان دفاعی در مکه عمیقا قدردانی میکنم».
نخست وزیر پاکستان اظهار داشت که این پیمان، همچنان نقش سازندهای در تضمین دفاع از کشورهای خود و همچنین کل منطقه ایفا خواهد کرد.
وی افزود: «صلح پایدار، اساسیترین پیشنیاز برای آیندهای روشن و مرفه برای مردم ماست».
ترامپ روز یکشنبه در پلتفرم تروث گفت: «بسیار خوشحالم که میبینم عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان اخیرا و سرانجام، پیمان دفاعی مشترک مکه را امضا کردهاند».