رئیس جمهور میانمار عازم روسیه شد
رسانههای دولتی میانمار از سفر رئیس جمهور این کشور به روسیه خبر دادند.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، رسانههای دولتی میانمار امروز -دوشنبه- گزارش دادند که «مین آنگ هلینگ»، رئیس جمهور این کشور عازم روسیه شد.
این اولین سفر هلینگ به روسیه از زمان تصدی ریاست جمهوری در ماه آوریل خواهد بود. وی از زمان انتصاب به این مقام به هند، چین، لائوس و تایلند سفر کرده است.
این ژنرال سابق هدف تحریمهای گسترده غرب قرار گرفته و از زمان پیروزی در انتخابات پارلمانی برای ریاست جمهوری، در تلاش برای کسب مشروعیت بینالمللی است.