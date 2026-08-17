بیانیه ریاست جمهوری کره جنوبی در واکنش به اظهارات ترامپ
ریاست جمهوری کره جنوبی با انتشار بیانیهای به اظهارات رئیس جمهور ایالات متحده در رابطه با کاهش رزمایشهای مشترک با سئول، واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، ریاست جمهوری کره جنوبی با صدور بیانیهای به تصمیم «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده، برای کاهش رزمایشهای نظامی سالانه بین دو کشور صادر کرده است.
کاخ ریاست جمهوری کره جنوبی اعلام کرد که در حال بررسی اظهارات ترامپ است.
سئول در این بیانیه ابراز امیدواری کرد که رابطه مطلوب بین واشنگتن و پیونگ یانگ به مذاکرات معناداری منجر شود.
کره جنوبی همچنین اعلام کرد که به مذاکرات در مورد همکاری نظامی با ایالات متحده در مورد ایران و تنگه هرمز ادامه خواهد داد.
ترامپ پیشتر به پنتاگون دستور داده است که رزمایشهای «سپر آزادی اولچی» را که امروز آغاز میشود، به طور قابل توجهی کاهش دهد و مدعی شد که سئول از پیوستن به تجاوز علیه ایران خودداری کرده است.