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کالاس روسیه را تهدید کرد: تحریم‌های بی‌سابقه اروپا در پاییز اعمال می‌شود

کالاس روسیه را تهدید کرد: تحریم‌های بی‌سابقه اروپا در پاییز اعمال می‌شود
کد خبر : 1826774
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مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعلام کرد این اتحادیه قصد دارد طی ماه‌های آینده دامنه تحریم‌های اعمال‌شده علیه روسیه را به‌طور قابل‌توجهی گسترش دهد.

به گزارش ایلنا، کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفت‌وگو با روزنامه آلمانی «دی‌ولت» گفت: «تحریم‌های اتحادیه اروپا تاکنون هزینه سنگینی به روسیه تحمیل کرده و بیش از یک تریلیون یورو (۱.۱۶ تریلیون دلار) از منابع مورد استفاده ماشین جنگی روسیه را از این کشور گرفته است. من در پاییز، گسترده‌ترین فهرست تحریم‌ها از زمان آغاز جنگ را ارائه خواهم کرد.»

او افزود: «پس از تصویب، این تحریم‌ها بلافاصله تعداد کل نهادهای روسی تحت تحریم را یک‌سوم افزایش خواهد داد. فشار باید همچنان افزایش یابد تا مسکو به جنگ خود پایان دهد.»

کالاس درباره زمان دقیق اجرای این بسته تحریمی یا جزئیات آن توضیح بیشتری ارائه نکرد.

اتحادیه اروپا پیش‌تر در ماه ژوئیه، جدیدترین بسته تحریمی خود علیه روسیه را به دلیل جنگ در اوکراین تصویب کرده بود که محدودیت‌هایی را علیه بخش بانکی و شبکه‌های ارزهای دیجیتال این کشور اعمال می‌کرد.

 

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