به گزارش ایلنا به نقل از السومریه‌نیوز، مارجوری تیلور گرین، نماینده جمهوری‌خواه سابق کنگره آمریکا، مدعی شد مقام‌های دولت این کشور در نشست‌های راهبردی، گزینه استفاده از سلاح هسته‌ای علیه ایران را بررسی می‌کنند.

گرین در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت که این موضوع در نشست‌های راهبردی دولت آمریکا مطرح شده و افزود: «من گمانه‌زنی نمی‌کنم، بلکه از آن اطلاع دارم. این نهایت شرارت است.»

وی با اشاره به بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی در اوت ۱۹۴۵ گفت استفاده از سلاح هسته‌ای در آن زمان به مرگ حدود ۱۱۰ هزار نفر در همان ابتدا منجر شد و شمار قربانیان تا پایان همان سال، در پی سوختگی‌ها و جراحات شدید، به حدود ۲۱۴ هزار نفر رسید.

گرین افزود پیامدهای این حملات به مرگ فوری قربانیان محدود نماند و بیماری‌های ناشی از تشعشعات، افزایش موارد ابتلا به سرطان و ناهنجاری‌های مادرزادی، سال‌ها مردم ژاپن را درگیر کرد. به گفته او، این حملات همچنین خسارات گسترده‌ای به اقتصاد ژاپن وارد کرد.

وی با اشاره به پیامدهای فاجعه‌بار بمباران اتمی ژاپن گفت شدت این رنج‌ها باعث شد جامعه جهانی به این نتیجه برسد که چنین فاجعه‌ای نباید دوباره تکرار شود.

این نماینده سابق کنگره آمریکا در ادامه مدعی شد دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا پیش از این به ترامپ و دولت او اعلام کرده بودند ایران فاصله زیادی با ساخت سلاح هسته‌ای دارد، اما اسرائیل بار دیگر مدعی شده بود تهران تنها چند هفته با ساخت چنین سلاحی فاصله دارد.

گرین با انتقاد از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران مدعی شد در جریان این حملات، رهبران ایران و کودکان غیرنظامی کشته شدند و پس از آن، ایران کنترل تنگه هرمز را در دست گرفته و منطقه را به‌دلیل نقشی که در این درگیری داشته، تحت فشار قرار داده است.

وی در ادامه مدعی شد دولت آمریکا اکنون در حال بررسی کاهش آستانه استفاده از سلاح هسته‌ای علیه ایران است؛ آن هم در شرایطی که ترامپ بارها مدعی پیروزی در جنگ شده و گفته است آمریکا کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد.

گرین در پایان هشدار داد که ترامپ با وجود وعده برای پرهیز از جنگ‌های خارجی جدید، ممکن است در نهایت زمینه‌ساز یک فاجعه هسته‌ای شود؛ فاجعه‌ای که به گفته او می‌تواند جهان را وارد یک درگیری گسترده، بحران اقتصادی و موجی بی‌سابقه از رنج انسانی کند.

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