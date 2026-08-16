به گزارش ایلنا، مایک پمپئو، وزیر خارجه پیشین آمریکا، خواستار تسلیح گروه‌های مخالف در داخل ایران شد و مدعی شد واشنگتن برای دستیابی به آنچه «پیروزی راهبردی» در برابر تهران می‌خواند، باید فشارهای نظامی و اقتصادی را تشدید کند.

پمپئو در گفت‌وگو با شبکه «فاکس‌نیوز» مدعی شد آمریکا و اسرائیل می‌توانند با شناسایی گروه‌های مخالف در داخل ایران، تجهیزات، مهمات و امکانات ارتباطی در اختیار آنها قرار دهند. او در عین حال گفت امیدوار است واشنگتن پیشتر حمایت‌های محرمانه از مخالفان را آغاز کرده باشد، هرچند هیچ مدرکی برای تأیید این موضوع در اختیار ندارد.

وزیر خارجه پیشین آمریکا همچنین خواستار ادامه حملات نظامی به ایران شد و گفت ترکیب فشار اقتصادی با حمایت از مخالفان می‌تواند واشنگتن را به انجام عملیات بیشتر سوق دهد. او مدعی شد «اهداف بیشتری» وجود دارد که باید همچنان هدف قرار گیرند.

پمپئو درباره تنگه هرمز نیز گفت بازگشایی این گذرگاه برای کشتیرانی بین‌المللی ضروری است، اما کافی نیست و واشنگتن نباید اجازه دهد ایران کنترل این مسیر را در دست داشته باشد یا برای عبور و مرور عوارض تعیین کند.

وی در نهایت با تأکید بر ادامه سیاست فشار علیه تهران گفت دستیابی به «پیروزی» امکان‌پذیر است و آمریکا باید مسیر کنونی را ادامه دهد.

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