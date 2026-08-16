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ترامپ در کنار جورج واشنگتن؛ پیام «۲۰۲۸» چه معنایی دارد؟+ تصویر

ترامپ در کنار جورج واشنگتن؛ پیام «۲۰۲۸» چه معنایی دارد؟+ تصویر
کد خبر : 1826319
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رئیس‌جمهور آمریکا در اقدامی قابل توجه دو تصویر تولیدشده با هوش مصنوعی منتشر کرد؛ یکی با کلاه «۲۰۲۸» و دیگری در کنار جورج واشنگتن، تصاویری که بار دیگر بحث درباره آینده سیاسی ترامپ را به صدر اخبار بازگردانده است.

به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تصویری تولیدشده با هوش مصنوعی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» منتشر کرد که او را با کلاهی نشان می‌دهد که نامش، سال ۲۰۲۸ و عبارت «ما پیروز خواهیم شد» روی آن درج شده است؛ اقدامی که می‌تواند نشانه‌ای از تمایل او برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری برای سومین بار باشد.

ترامپ همچنین تصویر دیگری را که آن نیز با هوش مصنوعی ساخته شده، منتشر کرد که در آن در کنار «جورج واشنگتن»، نخستین رئیس‌جمهور آمریکا، سوار بر اسب دیده می‌شود.

ترامپ در کنار جورج واشنگتن؛ پیام «۲۰۲۸» چه معنایی دارد؟+ تصویر

 

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