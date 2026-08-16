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هیأت ارشد حماس راهی قاهره شد؛ تثبیت آتش‌بس غزه روی میز مذاکرات

هیأت ارشد حماس راهی قاهره شد؛ تثبیت آتش‌بس غزه روی میز مذاکرات
کد خبر : 1826318
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هیأتی بلندپایه از حماس به ریاست خلیل الحیه امروز راهی قاهره می‌شود تا با مقام‌های مصری درباره تثبیت آتش‌بس، اجرای مرحله دوم توافق غزه و تکمیل عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی گفت‌وگو کند.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، یک هیأت بلندپایه از جنبش حماس به ریاست خلیل الحیه، رئیس دفتر سیاسی این جنبش، امروز- یکشنبه- راهی قاهره می‌شود تا درباره اجرای توافق آتش‌بس در غزه و آخرین تحولات مسئله فلسطین با مقام‌های مصری گفت‌وگو کند.

این سفر، نخستین سفر رسمی الحیه به مصر از زمان تصدی ریاست حماس به شمار می‌رود. در این هیأت، شماری از رهبران ارشد حماس از جمله محمد درویش، رئیس شورای این جنبش، خالد مشعل، رئیس حماس در خارج، زاهر جبارین، رئیس حماس در کرانه باختری و باسم نعیم، مسئول دفتر روابط عربی و اسلامی، حضور دارند. اعضای هیأت قرار است با حسن رشاد، رئیس سازمان اطلاعات عمومی مصر، دیدار کنند.

این سفر در حالی انجام می‌شود که اختلافات بر سر اجرای مرحله دوم توافق آتش‌بس غزه تشدید شده است. اسرائیل با طرح ۱۵ بندی تصویب‌شده از سوی «شورای صلح» مخالفت کرده و هرگونه عقب‌نشینی از غزه را به خلع سلاح واقعی حماس مشروط کرده است.

حماس بر اجرای کامل نقشه راه توافق‌شده با میانجیگران تأکید دارد و خواستار برقراری آتش‌بس کامل، پایان حملات، تکمیل عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی، بازگشایی گذرگاه‌ها، ورود مستمر کمک‌های بشردوستانه و تجهیزات اسکان، آغاز روند بازسازی و آغاز فعالیت کمیته ملی اداره غزه است.

مصر نیز بر اجرای تمامی مفاد توافق، به‌ویژه ورود امن و پایدار کمک‌های بشردوستانه و تکمیل عقب‌نشینی اسرائیل از نوار غزه، تأکید دارد.

«شورای صلح» و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، ۳۱ ژوئیه اعلام کرده بودند حماس با نقشه راه ۱۵ بندی برای اجرای تعهدات توافق شرم‌الشیخ موافقت کرده است. این طرح شامل خروج نیروهای اسرائیلی از غزه، محدودسازی و انبار کردن سلاح حماس و واگذاری اداره این منطقه به یک مدیریت مستقل فلسطینی است.

با وجود توافق آتش‌بس که از اکتبر ۲۰۲۵ برقرار است، اسرائیل همچنان به نقض آن ادامه می‌دهد. بر اساس آمار اعلام‌شده، این حملات تاکنون به شهادت یک هزار و ۲۵۸ فلسطینی و زخمی شدن ۴ هزار و ۱۳۹ نفر منجر شده است.

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