به گزارش ایلنا، رسانه رسمی سوریه از ورود نیروهای اسرائیلی به شهرک «الرفید» در حومه استان قنیطره در جنوب سوریه و اجرای عملیات بازرسی و تفتیش شماری از منازل خبر داد.

شبکه «الاخباریه سوریه» اعلام کرد این یورش بامداد امروز- یکشنبه- انجام شده، اما جزئیاتی درباره تعداد نیروهای مهاجم یا احتمال بازداشت افراد منتشر نکرده است. همچنین مشخص نیست که نیروهای اسرائیلی پس از پایان عملیات از منطقه عقب‌نشینی کرده‌اند یا خیر.

این اقدام در ادامه نقض‌های مکرر حاکمیت سوریه از سوی تل‌آویو ارزیابی می‌شود.

احمد الشرع، رئیس‌ دولت موقت سوریه، پیش‌تر تجاوزهای مستمر اسرائیل را محکوم کرده و خواستار خروج این رژیم از مناطق اشغالی جنوب سوریه شده بود.

جنوب سوریه طی ماه‌های گذشته شاهد افزایش عملیات‌های نظامی اسرائیل، از جمله یورش به منازل، بازرسی، بازداشت و برپایی ایست‌های بازرسی بوده است؛ تحرکاتی که پس از سقوط دولت بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴، لغو عملی توافق جداسازی نیروها از سوی اسرائیل و اشغال منطقه حائل شدت گرفته است.

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