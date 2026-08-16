خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نفوذ نظامیان اسرائیلی به جنوب سوریه؛ عملیات تفتیش خانه‌ها در قنیطره

نفوذ نظامیان اسرائیلی به جنوب سوریه؛ عملیات تفتیش خانه‌ها در قنیطره
کد خبر : 1826317
لینک کوتاه کپی شد.

نیروهای اسرائیلی با نفوذ به شهرک الرفید در قنیطره، شماری از خانه‌ها را مورد تفتیش قرار دادند؛ تحرکی که همزمان با تداوم عملیات نظامی این رژیم در مناطق جنوبی سوریه صورت می‌گیرد.

به گزارش ایلنا، رسانه رسمی سوریه از ورود نیروهای اسرائیلی به شهرک «الرفید» در حومه استان قنیطره در جنوب سوریه و اجرای عملیات بازرسی و تفتیش شماری از منازل خبر داد.

شبکه «الاخباریه سوریه» اعلام کرد این یورش بامداد امروز- یکشنبه- انجام شده، اما جزئیاتی درباره تعداد نیروهای مهاجم یا احتمال بازداشت افراد منتشر نکرده است. همچنین مشخص نیست که نیروهای اسرائیلی پس از پایان عملیات از منطقه عقب‌نشینی کرده‌اند یا خیر.

این اقدام در ادامه نقض‌های مکرر حاکمیت سوریه از سوی تل‌آویو ارزیابی می‌شود.

احمد الشرع، رئیس‌ دولت موقت سوریه، پیش‌تر تجاوزهای مستمر اسرائیل را محکوم کرده و خواستار خروج این رژیم از مناطق اشغالی جنوب سوریه شده بود.

جنوب سوریه طی ماه‌های گذشته شاهد افزایش عملیات‌های نظامی اسرائیل، از جمله یورش به منازل، بازرسی، بازداشت و برپایی ایست‌های بازرسی بوده است؛ تحرکاتی که پس از سقوط دولت بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴، لغو عملی توافق جداسازی نیروها از سوی اسرائیل و اشغال منطقه حائل شدت گرفته است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

فروشگاه عطر لیلیوم

خرید عطر