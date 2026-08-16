گام تازه ونزوئلا برای آشتی ملی؛ ۱۰۴۶ زندانی سیاسی آزاد شدند
دولت موقت ونزوئلا از آزادی گسترده زندانیان سیاسی و حرکت به سمت آشتی ملی خبر داده است؛ اقدامی که پس از مذاکرات دولت و مخالفان با حمایت آمریکا انجام میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دلسی رودریگز، رئیسجمهور موقت ونزوئلا، روز شنبه اعلام کرد یک هزار و ۴۶ زندانی سیاسی در این کشور آزاد شدهاند؛ آماری که با آمار نهادهای حقوق بشری اختلاف چشمگیری دارد.
رودریگز با اشاره به توافقهای انجامشده میان دولت و مخالفان، آزادی این افراد را گامی در مسیر «آشتی ملی» دانست. دولت ونزوئلا پیشتر از آزادی ۱۳۱ زندانی سیاسی در روز جمعه خبر داده بود.
با این حال، سازمان حقوق بشری «فورو پنال» آزادی تنها ۷۲ نفر از این ۱۳۱ زندانی را تأیید کرده است.
این تحولات پس از گفتوگوهای سیاسی میان دولت ونزوئلا و برخی احزاب مخالف با میانجیگری آمریکا رخ میدهد؛ مذاکراتی که بر روند انتقال سیاسی در این کشور متمرکز است.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، آزادی بیش از ۱۳۰ زندانی سیاسی را «گامی اساسی» در روند آشتی ملی خواند. ماریا کورینا ماچادو، رهبر مخالفان، نیز از دولت دونالد ترامپ برای نقش آن در آزادی زندانیان سیاسی تشکر کرد.
ادموندو گونزالس، رهبر مخالفان، ضمن استقبال از آزادیها، خواستار آزادی تمامی زندانیان سیاسی باقیمانده و پاسخگویی مسئولان بازداشتها شد.
بر اساس آخرین آمار «فورو پنال»، پیش از آزادیهای اخیر، ۳۹۱ زندانی سیاسی در ونزوئلا در بازداشت بودند.