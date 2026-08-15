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وزارت دفاع روسیه:

«ریبالسکویه» را تصرف کردیم

«ریبالسکویه» را تصرف کردیم
کد خبر : 1826165
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وزارت دفاع روسیه از تصرف یک شهرک دیگر در جنوب اوکراین خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، وزارت دفاع روسیه امروز -شنبه- از تصرف یک شهرک دیگر در اوکراین خبر داد.

این وزارت خانه اعلام کرد که نیروهای مسلح روسیه شهرک «ریبالسکویه» در منطقه «زاپروژیا» در جنوب شرقی اوکراین را تصرف کردند.

وزارت دفاع روسیه  اعلام کرد که  سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در شبانه روز گذشته ۷ بمب هوایی هدایت شونده، ۱۷ موشک فلامینگو و ۱ هزار و ۳۲۸ پهپاد اوکراینی را منهدم کردند.

 در این گزارش افزوده شد که ارتش روسیه  محل‌های مونتاژ پهپادها و شناورهای سطحی بدون سرنشین اوکراینی هدف قرار دادند.

 

 

 

 

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