دیدار مشاور امنیت ملی عراق با رئیس حزب دموکرات کردستان

«قاسم العبودی»، مشاور امنیت ملی عراق امروز -شنبه- در اربیل با «مسعود بارزانی»، رئیس حزب دموکرات کردستان عراق دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، در این دیدار، اوضاع داخلی عراق و آخرین تحولات در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی بررسی شد.

دو طرف درباره تداوم هماهنگی و همکاری میان دولت فدرال و اقلیم کردستان عراق در حوزه‌های کنترل مرزها، حفظ امنیت و ثبات و تقویت همکاری امنیتی و تبادل اطلاعات درخصوص جلوگیری از قاچاق و مبارزه با تروریسم رایزنی کردند.

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