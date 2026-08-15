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دیدار مشاور امنیت ملی عراق با رئیس حزب دموکرات کردستان

دیدار مشاور امنیت ملی عراق با رئیس حزب دموکرات کردستان
کد خبر : 1826073
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مشاور امنیت ملی عراق و رئیس حزب دموکرات کردستان عراق دیدار کردند.

«قاسم العبودی»، مشاور امنیت ملی عراق امروز -شنبه- در اربیل با «مسعود بارزانی»، رئیس حزب دموکرات کردستان عراق دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، در این دیدار، اوضاع داخلی عراق و آخرین تحولات در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی بررسی شد.

دو طرف درباره تداوم هماهنگی و همکاری میان دولت فدرال و اقلیم کردستان عراق در حوزه‌های کنترل مرزها، حفظ امنیت و ثبات و تقویت همکاری امنیتی و تبادل اطلاعات درخصوص جلوگیری از قاچاق و مبارزه با تروریسم رایزنی کردند.

 

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