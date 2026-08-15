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کاهش حمایت مالی ناتو از اوکراین

کاهش حمایت مالی ناتو از اوکراین
کد خبر : 1826000
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خبرگزاری روسی تاس گزارش داد که کشورهای ناتو با وجود نیاز به ۱۸ میلیارد دلار، تنها ۶.۳ میلیارد دلار برای تجهیز اوکراین اختصاص دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، خبرگزاری تاس گزارش داد که کشورهای ناتو که در برنامه خرید تسلیحات ایالات متحده برای اوکراین شرکت داشتند، با وجود اینکه کی‌یف انتظار کمک ۱۲ تا ۱۸ میلیارد دلاری داشت،  تنها ۶.۳ میلیارد دلار برای یک سال اختصاص دادند.

این طرح در ژوئیه ۲۰۲۵ به ابتکار «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا و «مارک روته»، دبیرکل ناتو، با مشارکت کشورهای اروپایی و همچنین کانادا، استرالیا و ژاپن برای تامین سامانه‌های موشکی پاتریوت از ذخایر ایالات متحده آغاز شد.

نروژ  با ۱.۲۶ میلیارد دلار، هلند با ۱.۱۶ میلیارد دلار  و آلمان ۹۰۰ میلیون دلار  بیشترین سهم را داشتند.

فرانسه و ایتالیا با وجود نداشتن جایگزین معادل برای سامانه پاتریوت، از مشارکت در تامین مالی سلاح‌های خارجی خودداری کردند.

این ارقام نشان دهنده کاهش بودجه برای تامین تسلیحاتی اوکراین است به طوری که بین جولای و دسامبر ۲۰۲۵، مجموع کمک‌های مالی به ۴.۸ میلیارد دلار می‌رسید و بین ژانویه و جولای ۲۰۲۶، تنها حدود ۲ میلیارد دلار کمک مالی اختصاص داده شد.

 

 

 

 

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