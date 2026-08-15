گاردین:
ناتو در تدوین برنامههای دفاعی برای اوکراین ناکام مانده است
روزنامه گاردین گزارش داد که کشورهای ناتو در تدوین برنامههای دفاعی برای اوکراین ناکام ماندهاند و نتوانستهاند کییف را با تجهیزات دفاع هوایی کافی تأمین کنند.
به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، روزنامه گاردین گزارش داد که کشورهای ناتو در تدوین برنامههای دفاعی برای اوکراین ناکام ماندهاند و نتوانستهاند کییف را با تجهیزات دفاع هوایی کافی تأمین کنند.
این روزنامه افزود که ناکامی کشورهای ناتو ناشی از کمبود سرمایهگذاری برای گسترش تولید موشکهای پاتریوت یا بهروزرسانی سیستم سامب-تی است.
این گزارش اشاره کرد که انتقال موجودیهای کنونی به اوکراین، حتی اگر به عنوان یک اقدام سیاسی در نظر گرفته شود، برای دفاع کامل از سرزمینهای اوکراین کافی نخواهد بود.
این گزارش همچنین اشاره کرد که این سستی امروز به اوکراین آسیب میزند و همچنین خطر عدم دفاع اروپا در آینده را به همراه دارد.
بر اساس برآوردهای رسانهای، کییف در شرایط ایدهآل به بین ۳ تا ۴ برابر تولید سالانه جهانی موشکهای پاتریوت نیاز دارد.