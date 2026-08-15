به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، نتایج یک نظرسنجی جدید که توسط گروه رسانه‌ای برزیلی «گلوبو» انجام شد، نشان داد که «لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا»، رئیس جمهور برزیل، پیش از انتخابات ریاست جمهوری اکتبر، با اختلاف اندکی نسبت به سناتور «فلاویو بولسونارو» پیشتاز است.

این نظرسنجی که از تاریخ ۱۰ تا ۱۳ آگوست در بین ۲ هزار و ۴ نفر نفر انجام شد، نشان داد که لولا در یک دور دوم شبیه‌سازی شده، با ۴۳ درصد نسبت به ۴۰ درصد از بولسونارو پیشتاز است که با توجه به حاشیه خطا، عملا یک تساوی آماری محسوب می‌شود.

لولا در یک نظرسنجی مشابه در ۵ آگوست، ۴۴ درصد به ۳۹ درصد پیشتاز بود.

در سناریوی دور اول، لولا ۳۸ درصد را در مقایسه با ۳۱ درصد برای بولسونارو به دست آورد در حالی که «رنان سانتوس» و «رونالدو کایادو» هر کدام ۴ درصد و «رومئو زما» ۲ درصد کسب کردند.

طبق قوانین انتخاباتی برزیل، اگر هیچ یک از نامزدها بیش از نیمی از آرای معتبر را کسب نکنند، دو نامزد برتر به دور دوم راه می‌یابند.





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