به گزارش ایلنا به نقل از الاهرام، «عبدالفتاح السیسی»، رئیس جمهور اوکراین در جریان یک تماس تلفنی با «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین بر اهمیت حل و فصل تنش‌های فعلی منطقه‌ای از طریق روش‌های مسالمت‌آمیز برای حفظ صلح و ثبات در منطقه تاکید کرد.

السیسی همچنین خواستار تلاش‌های هماهنگ منطقه‌ای و بین‌المللی برای متوقف کردن تشدید تنش‌های فعلی با در نظر گرفتن تاثیرات منفی آن بر امنیت، ثبات و تجارت بین‌المللی شد.

«محمد الشناوی»، سخنگوی ریاست جمهوری مصر، گفت السیسی در تماس تلفنی با همتای اوکراینی، در مورد راه‌های پیشبرد روابط دوجانبه بین مصر و اوکراین در زمینه‌های مختلف، به ویژه در بخش‌های تجاری و اقتصادی، گفت‌وگو کرد.

به گفته الشناوی، دو رئیس جمهور توافق کردند که به تلاش برای افزایش تجارت بین مصر و اوکراین و همچنین بررسی فرصت‌های همکاری موجود در تعدادی از بخش‌های جدید، به گونه‌ای که به سود مردم دو کشور باشد ادامه دهند.

سخنگوی رسمی ریاست جمهوری مصر اظهار داشت: «در این تماس تلفنی همچنین به تحولات خاورمیانه پرداخته شد و رئیس جمهور بر تلاش‌های مداوم مصر برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای تاکید کرد».

زلنسکی نیز به نوبه خود از تلاش‌های مصر در زمینه کاهش تنش‌ها قدردانی و موافقت خود را با دیدگاه رئیس جمهور در مورد ضرورت کاهش تنش‌های فعلی اعلام کرد.

رئیس جمهور اوکراین همچنین طی این تماس، آخرین تحولات درگیری روسیه و اوکراین را بررسی و از تعهد مصر برای پایان دادن به جنگ قدردانی کرد.

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