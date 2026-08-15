گفتوگوی السیسی و زلنسکی درباره مسائل تجاری، تنشهای منطقه و جنگ روسیه و اکراین
روسای جمهور مصر و اوکراین طی یک تماس تلفنی در رابطه با تنشهای منطقه، روابط تجاری و جنگ روسیه و اوکراین گفتوگو کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از الاهرام، «عبدالفتاح السیسی»، رئیس جمهور اوکراین در جریان یک تماس تلفنی با «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین بر اهمیت حل و فصل تنشهای فعلی منطقهای از طریق روشهای مسالمتآمیز برای حفظ صلح و ثبات در منطقه تاکید کرد.
السیسی همچنین خواستار تلاشهای هماهنگ منطقهای و بینالمللی برای متوقف کردن تشدید تنشهای فعلی با در نظر گرفتن تاثیرات منفی آن بر امنیت، ثبات و تجارت بینالمللی شد.
«محمد الشناوی»، سخنگوی ریاست جمهوری مصر، گفت السیسی در تماس تلفنی با همتای اوکراینی، در مورد راههای پیشبرد روابط دوجانبه بین مصر و اوکراین در زمینههای مختلف، به ویژه در بخشهای تجاری و اقتصادی، گفتوگو کرد.
به گفته الشناوی، دو رئیس جمهور توافق کردند که به تلاش برای افزایش تجارت بین مصر و اوکراین و همچنین بررسی فرصتهای همکاری موجود در تعدادی از بخشهای جدید، به گونهای که به سود مردم دو کشور باشد ادامه دهند.
سخنگوی رسمی ریاست جمهوری مصر اظهار داشت: «در این تماس تلفنی همچنین به تحولات خاورمیانه پرداخته شد و رئیس جمهور بر تلاشهای مداوم مصر برای کاهش تنشهای منطقهای تاکید کرد».
زلنسکی نیز به نوبه خود از تلاشهای مصر در زمینه کاهش تنشها قدردانی و موافقت خود را با دیدگاه رئیس جمهور در مورد ضرورت کاهش تنشهای فعلی اعلام کرد.
رئیس جمهور اوکراین همچنین طی این تماس، آخرین تحولات درگیری روسیه و اوکراین را بررسی و از تعهد مصر برای پایان دادن به جنگ قدردانی کرد.