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سئول خواستار مذکره با پیونگ یانگ شد

سئول خواستار مذکره با پیونگ یانگ شد
کد خبر : 1825920
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رئیس جمهور کره جنوبی خواستار مذاکره با همسایه شمالی با هدف دست‌یابی به صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز شد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «لی جائه میونگ»، رئیس جمهور کره جنوبی، امروز -شنبه- خواستار مذاکره با کره شمالی برای همزیستی مسالمت‌آمیز شد.

رئیس جمهور کره جنوبی در جریان سخنرانی خود به مناسبت سالگرد آزادی کره از  استعمار ژاپن، گفت: «دو کره باید برای همزیستی مسالمت‌آمیز نشستی برگزار کنند».

وی با بیان اینکه سئول به دنبال تضمین‌هایی برای جلوگیری از درگیری خواهد بود،  به لزوم جایگزینی آتش‌بس با صلح اشاره کرد.

لی ضمن درخواست جهت گفت‌وگو بین کره شمالی و طرف‌های مربوطه برای پایان دادن به جنگ ۱۹۵۰-۱۹۵۳ کره که نه با یک معاهده صلح بلکه با  آتش‌بس متوقف شد،  گفت که مذاکرات همچنین می‌تواند اقدامات موثری را برای مهار قابلیت‌های هسته‌ای پیونگ یانگ بررسی کند.

وی افزود: «سئول گام‌های پیشگیرانه و پایداری برای کاهش تنش‌ها و ایجاد تدابیر حفاظتی چندلایه برای مهار تنش‌ها بر می‌دارد».

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