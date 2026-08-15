پوتین روز استقلال هند را تبریک گفت

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، در پیامی به «دروپادی مورمو» رئیس جمهور و «نارندرا مودی»، نخست وزیر هند، روز استقلال این کشور را تبریک گفت.

پوتین در پیام خود از توسعه موفقیت آمیز روابط روسیه و هند در قالب مشارکت استراتژیک ویژه تمجید کرد.

رئیس کاخ کرملین همچنین ابراز اطمینان کرد که دوکشور به تقویت همکاری‌های خود در راستای تقویت امنیت و ثبات بین المللی ادامه خواهند داد.

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