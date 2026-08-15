تیراندازی خونین در آمریکا ۶ کشته و زخمی برجای گذاشت

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، پلیس ایالت میشیگان آمریکا در بیانیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که در پی تیراندازی در روز گذشته -جمعه- در شمال این ایالت، ۵ نفر کشته شدند و یک نفر در بیمارستان بستری است.

بر اساس گزارش، حدود ساعت ۱۱:۴۰ صبح نیروهای پلیس به خانه‌ای در شهرستان میساکی، میشیگان اعزام شدند. پلیس ایالت اعلام کرد که ماموران در این خانه جسد سه نفر و همچنین نفر چهارم را زخمی یافتند.

مظنون که توسط پلیس به عنوان «چاد هیکمن» ۳۹ ساله شناسایی شده بود، قبل از رسیدن نیروهای پلیس از صحنه فرار کرد و عملیات تعقیب و گریز برای یافتن او آغاز شد.

در جریان جست‌وجوی مظنون، نیروهای پلیس جسد یک قربانی دیگر را در خانه دوم پیدا کردند.

پلیس ایالت اعلام کرد که بعدا خودروی هیکمن در نزدیکی یک منطقه جنگلی نزدیک به دریاچه «ویتلاک»به همراه جسد وی و یک قربانی دیگر پیدا شد.

پلیس بدون فاش کردن نام، سن یا جنسیت قربانیان اعلام کرد که اطلاع‌رسانی به بستگان نزدیک در حال انجام است.

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