توهین جدید ترامپ به مردم ایران
رئیسجمهور آمریکا، در تازهترین اظهارات خود درباره ایران، ضمن دفاع از اقدامات واشنگتن علیه برنامه هستهای تهران، مردم ایران را با ادبیاتی توهینآمیز مورد خطاب قرار داد.
به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، بار دیگر در اظهاراتی علیه ایران و مردم این کشور، ادعاهایی درباره برنامه هستهای تهران مطرح کرد.
ترامپ در سخنان خود با تقلیل دغدغههای مردم آمریکا به موضوع قیمت بنزین، مدعی شد دولت این کشور مانع دستیابی ایران به سلاح هستهای شده است.
رئیسجمهور آمریکا در ادامه، در عبارتی توهینآمیز، مردم ایران را «ملت دیوانه» خطاب کرد و مدعی شد واشنگتن با اقدامات خود از دستیابی تهران به سلاح اتمی جلوگیری کرده است.