توهین جدید ترامپ به مردم ایران

به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بار دیگر در اظهاراتی علیه ایران و مردم این کشور، ادعاهایی درباره برنامه هسته‌ای تهران مطرح کرد.

ترامپ در سخنان خود با تقلیل دغدغه‌های مردم آمریکا به موضوع قیمت بنزین، مدعی شد دولت این کشور مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شده است.

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه، در عبارتی توهین‌آمیز، مردم ایران را «ملت دیوانه» خطاب کرد و مدعی شد واشنگتن با اقدامات خود از دستیابی تهران به سلاح اتمی جلوگیری کرده است.

انتهای پیام/