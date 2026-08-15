کانادا ۵ مقام ایرانی را به بهانه تحولات تنگه هرمز تحریم کرد

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزیر خارجه کانادا اعلام کرد این کشور ۵ مقام ارشد ایرانی را به دلیل آنچه «مشارکت در فعالیت‌هایی در تنگه هرمز و تضعیف صلح بین‌المللی» خوانده شده، تحت تحریم قرار داده است.

آنیتا آناند، وزیر خارجه کانادا در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر شد، مدعی شد: «آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز برای تجارت جهانی و امنیت انرژی حیاتی است. تحریم‌های امروز افرادی را هدف قرار می‌دهد که اقدامات آنها این اصول را تضعیف کرده و امنیت اقتصادی و انرژی در سراسر جهان را تهدید می‌کند.»

وی در ادامه از ایران خواست به گفته او «تنش‌زدایی کرده و حقوق بین‌المللی کشتیرانی را رعایت کند.»

وزارت امور جهانی کانادا نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد افراد تحریم‌شده از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران، از جمله اعضای سپاه پاسداران، هستند و این تحریم‌ها به دلیل آنچه «فعالیت‌های تهدیدکننده یک آبراه بین‌المللی حیاتی» عنوان شده، اعمال شده است.

بر اساس این بیانیه، افراد زیر در فهرست تحریم‌های کانادا قرار گرفته‌اند:

علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا(ص) و از مقام‌های ارشد سپاه پاسداران.

سرهنگ دوم ابراهیم ذوالفقاری، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا(ص).

ابراهیم عزیزی، نماینده مجلس و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی.

شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران.

حمید حسینی، رئیس هیئت‌مدیره و سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی ایران.

دولت کانادا در حالی این تحریم‌ها را اعمال کرده که مقام‌های ایرانی بارها بر حاکمیت و نقش ایران در تأمین امنیت تنگه هرمز تأکید کرده‌اند.