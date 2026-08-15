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کانادا ۵ مقام ایرانی را به بهانه تحولات تنگه هرمز تحریم کرد

کانادا ۵ مقام ایرانی را به بهانه تحولات تنگه هرمز تحریم کرد
کد خبر : 1825858
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دولت کانادا در اقدامی خصمانه، ۵ مقام ایرانی را به اتهام مشارکت در فعالیت‌هایی که به ادعای اوتاوا «آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را تهدید می‌کند»، در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزیر خارجه کانادا اعلام کرد این کشور ۵ مقام ارشد ایرانی را به دلیل آنچه «مشارکت در فعالیت‌هایی در تنگه هرمز و تضعیف صلح بین‌المللی» خوانده شده، تحت تحریم قرار داده است.

آنیتا آناند، وزیر خارجه کانادا در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر شد، مدعی شد: «آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز برای تجارت جهانی و امنیت انرژی حیاتی است. تحریم‌های امروز افرادی را هدف قرار می‌دهد که اقدامات آنها این اصول را تضعیف کرده و امنیت اقتصادی و انرژی در سراسر جهان را تهدید می‌کند.»

وی در ادامه از ایران خواست به گفته او «تنش‌زدایی کرده و حقوق بین‌المللی کشتیرانی را رعایت کند.»

وزارت امور جهانی کانادا نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد افراد تحریم‌شده از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران، از جمله اعضای سپاه پاسداران، هستند و این تحریم‌ها به دلیل آنچه «فعالیت‌های تهدیدکننده یک آبراه بین‌المللی حیاتی» عنوان شده، اعمال شده است.

بر اساس این بیانیه، افراد زیر در فهرست تحریم‌های کانادا قرار گرفته‌اند:

  • علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا(ص) و از مقام‌های ارشد سپاه پاسداران.
  • سرهنگ دوم ابراهیم ذوالفقاری، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا(ص).
  • ابراهیم عزیزی، نماینده مجلس و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی.
  • شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
  • حمید حسینی، رئیس هیئت‌مدیره و سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی ایران.

دولت کانادا در حالی این تحریم‌ها را اعمال کرده که مقام‌های ایرانی بارها بر حاکمیت و نقش ایران در تأمین امنیت تنگه هرمز تأکید کرده‌اند.

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