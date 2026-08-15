رسانه عبری از «شوک» اسرائیل درباره ایران پرده برداشت؛ ماجرا چیست؟

به گزارش ایلنا، روزنامه عبری «جروزالم پست» گزارش داد ایران پس از جنگ ۲۰۲۶ توانسته زرادخانه موشک‌های بالستیک خود را بسیار سریع‌تر از برآوردهای ارتش و موساد اسرائیل بازسازی کند؛ موضوعی که به نوشته این روزنامه، موجب شگفتی مقام‌های اسرائیلی شده است.

بر اساس این گزارش، بازسازی توانمندی‌های ایران به بخش موشکی محدود نمانده و حوزه‌های مختلف صنایع نظامی این کشور را نیز دربر گرفته است. اسرائیل پیش‌تر نیز پس از حملات سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، زمان طولانی برای احیای توان تولید موشکی ایران پیش‌بینی کرده بود، اما تهران در هر دو مقطع توانست تولید را با سرعتی فراتر از انتظار از سر بگیرد.

«جروزالم پست» با اشاره به جنگ ۴۰ روزه ۲۰۲۶ نوشت اسرائیل و آمریکا در این جنگ بیش از ۲۶۰۰ هدف مرتبط با برنامه موشکی و صنایع نظامی ایران را هدف قرار دادند و حدود ۳۰ هزار حمله هوایی انجام شد. با این حال، اطلاعات جدید نشان می‌دهد ایران توانسته روند تولید موشک‌های جدید را زودتر از برآوردهای اسرائیلی احیا کند.

این روزنامه مدعی شد ایران با استفاده از روش‌هایی مانند پاک‌سازی سریع آوار تأسیسات زیرزمینی، توانسته بخشی از فعالیت‌های تولیدی خود را از سر بگیرد.

برآوردهای پیشین اسرائیل از باقی ماندن ۵۰۰ تا هزار موشک دوربرد در اختیار ایران پس از جنگ حکایت داشت، اما اکنون نگرانی اصلی تل‌آویو نه تعداد موشک‌های باقی‌مانده، بلکه سرعت بازسازی زرادخانه ایران است.

بر اساس این گزارش، در صورت ادامه تولید ماهانه ۱۰۰ تا ۳۰۰ موشک، ایران می‌تواند تا اوایل یا اواسط ۲۰۲۷ بخش قابل‌توجهی از توان موشکی خود را احیا کند و تا سال ۲۰۲۸ بار دیگر به تهدیدی جدی برای اسرائیل تبدیل شود.

این شرایط، اسرائیل را بر سر یک دوراهی قرار داده است: آغاز حمله‌ای جدید علیه ایران یا تمرکز بر پرونده هسته‌ای تهران؛ به‌ویژه آنکه دولت ترامپ ظاهرا موضوع موشک‌های بالستیک ایران را در اولویت اصلی خود قرار نداده است.

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