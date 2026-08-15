منابع لبنانی مدعی شدند:
هشدار دیپلماتیک ایران به اسرائیل؛ حمله به «علیالطاهر» ممکن است تهران را وارد میدان کند
در حالی که تنشها در جنوب لبنان بر سر منطقه «علیالطاهر» افزایش یافته است، منابع رسمی از ارسال پیام مستقیم ایران به طرفهای ذیربط خبر دادهاند؛ پیامی که بر اساس آن، هرگونه حمله اسرائیل به این منطقه میتواند با ورود تهران به روند تشدید درگیری همراه شود.
به گزارش ایلنا، منابع رسمی در گفتوگو با شبکه لبنانی «الجدید» اعلام کردند تاکنون هیچ اقدام میدانی از سوی اسرائیل علیه منطقه «علیالطاهر» در حومه شهر نبطیه گزارش نشده است، اما همزمان هشدارهایی درباره پیامدهای هرگونه حمله به این منطقه مطرح شده است.
بر اساس این گزارش، ایران به طرفهای ذیربط پیام داده است که حمله اسرائیل به علیالطاهر میتواند با ورود تهران به روند تشدید درگیری همراه شود.
منابع نزدیک به حزبالله نیز اعلام کردند بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، تلاش دارد اهمیت این منطقه را در چارچوب کارزار انتخاباتی خود بزرگنمایی کند.
همزمان، ژنرال آمریکایی جوزف کلرفیلد، رئیس گروه هماهنگی نظامی ویژه لبنان، در سفر اخیر خود درباره دو موضوع اصلی رایزنی کرده است: سازوکار فعالیت کمیته نظارت و گسترش طرح مناطق آزمایشی همراه با عقبنشینی اسرائیل از برخی روستاهای اشغالشده.
با وجود رایزنیهای انجامشده با چند کشور عربی برای مشارکت در کمیته نظارت، ساختار و اختیارات این کمیته هنوز نهایی نشده است. منابع دیپلماتیک نیز میگویند اسرائیل با گسترش مناطق آزمایشی و عقبنشینی از آنها مخالفت میکند.
در مورد علیالطاهر نیز اختلاف اصلی همچنان پابرجاست. اسرائیل با عقبنشینی از این منطقه مخالفت میکند، در حالی که حزبالله تأکید دارد تا زمان خروج کامل نیروهای اسرائیلی، این منطقه را به ارتش لبنان تحویل نخواهد داد. حزبالله در عین حال اعلام کرده در صورت عقبنشینی کامل اسرائیل، آماده واگذاری منطقه به ارتش لبنان است.
منابع دیپلماتیک هشدار دادهاند که هرگونه حمله اسرائیل به علیالطاهر میتواند سطح درگیری را به مرحلهای جدید وارد کند؛ بهویژه آنکه تهران پیام داده است چنین حملهای میتواند با ورود ایران به روند تشدید تنش همراه شود.