رسانه عبری: واشنگتن طرح اسرائیل برای حمله به ترکیه در سوریه را وتو کرد
در حالی که رقابت اسرائیل و ترکیه بر سر نفوذ در سوریه شدت گرفته، یک رسانه عبری از مخالفت آمریکا با درخواست تلآویو برای حمله به اهداف ترکیه در خاک سوریه خبر داده است؛ اقدامی که میتواند از اختلافات جدی میان دو متحد درباره آینده سوریه پرده بردارد.
به گزارش ایلنا، شبکه ۱۳ تلویزیون عبری گزارش داد کاخ سفید چند هفته پیش درخواست اسرائیل برای حمله به اهداف وابسته به ترکیه در سوریه را رد کرده است.
بر اساس این گزارش، رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، با حمایت احمد الشرع، رئیس دولت مئقت سوریه، به دنبال کنترل فرودگاهها و انبارهای غیرنظامی در سوریه است.
هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، هفته گذشته در نشست خبری مشترک با اسعد الشیبانی، وزیر خارجه سوریه، در آنکارا، حملات اسرائیل علیه حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه را یکی از بزرگترین تهدیدها برای ثبات این کشور دانست.
فیدان با تأکید بر اینکه حفظ امنیت و ثبات سوریه مسئولیتی مشترک میان کشورهای منطقه است، از جامعه جهانی خواست موضع قاطعتری در برابر اسرائیل و «رویکرد اشغالگرانه» آن اتخاذ کند و برای وادار کردن تلآویو به احترام به حاکمیت سوریه و پایبندی به توافقنامه جدایی نیروها در سال ۱۹۷۴ فشار وارد کند.
وزیر خارجه ترکیه همچنین مدعی شد سوریه در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران به حفظ ثبات منطقه کمک کرده و اکنون وارد مرحلهای شده که میتواند از «کشوری صادرکننده بحران» به «کشوری صادرکننده راهحل» تبدیل شود.