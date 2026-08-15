به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان، مقام‌های آمریکایی از سقوط دومین ملوان از اعضای ناوگروه تهاجمی ناو هواپیمابر «یو‌اس‌اس آبراهام لینکلن» به داخل آب خبر دادند؛ حادثه‌ای که چند ماه پیش رخ داده اما جزئیات آن به‌تازگی منتشر شده است.

این ملوان ۱۲ آوریل هنگام خدمت در ناوشکن «یو‌اس‌اس فرانک ای. پیترسن جونیور»، یکی از شناورهای ناوگروه لینکلن، به دریا سقوط کرد. او پس از نجات به ناو هواپیمابر لینکلن منتقل و تحت درمان قرار گرفت و سپس برای ادامه مراقبت‌های پزشکی با هواپیما به مرکز درمانی منتقل شد. هنوز مشخص نیست این ملوان به داخل آب پریده یا به‌طور تصادفی سقوط کرده است.

این حادثه در حالی رخ داده که اوایل اوت نیز یک ملوان دیگر از عرشه ناو هواپیمابر لینکلن به آب پریده بود؛ حادثه‌ای که مقام‌های آمریکایی آن را مرتبط با مشکلات سلامت روان اعلام کردند.

یکی از خدمه ناو که شاهد هر دو حادثه بوده، درباره حادثه اوت گفت ملوان را دیده که به سمت آب دویده و از روی عرشه پریده است. به گفته او، این ملوان در آب تلاش می‌کرد موقعیت خود را حفظ کند و حتی جلیقه نجات و کفش‌هایش را از تن خارج کرده بود.

با وجود این حوادث، یک مقام نیروی دریایی آمریکا گزارش‌ها درباره تشدید بحران سلامت روان در ناو لینکلن را رد کرد و گفت افزایش موارد افکار یا اقدام به خودکشی در میان خدمه مشاهده نشده است.

نیروی دریایی آمریکا اعلام کرده برای رسیدگی به مشکلات نیروها، متخصصان پزشکی و روان‌شناسی در دسترس هستند و تمامی کشتی‌های این نیرو نیز به‌طور منظم برای مقابله با حوادث سقوط افراد به دریا تمرین می‌کنند.

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